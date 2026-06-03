Tres planes en Barcelona para celebrar el Día Mundial del Running 2026

Barcelona se ha consolidado como una de las grandes ciudades europeas para correr. Su Maratón y su Medio Maratón figuran entre las pruebas más participativas del continente y cada año atraen a miles de corredores llegados de distintos países. Este miércoles 3 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Running, la ciudad ofrece varias propuestas para quienes quieran celebrarlo en movimiento, con planes que combinan deporte, comunidad, música, marcas y experiencias gastronómicas.

Social Run MiiN x Born

La flagship de MiiN Cosmetics, situada en el centro de Barcelona, se transformará durante la jornada en un espacio abierto a la comunidad runner y al público interesado en vivir una experiencia vinculada al deporte y al cuidado personal. El programa incluirá distintas activaciones en tienda, un photocall y varias dinámicas pensadas para las asistentes. Además, la jornada contará con un sorteo exclusivo en el que se podrá ganar un año de productos de MiiN Cosmetics y BORN.

El momento central llegará por la tarde con un Easy Run de 5 kilómetros abierto al público, que arrancará a las 19.00 horas junto a Barcelona Running Club, uno de los colectivos de referencia de la ciudad. Antes de salir a correr, las participantes podrán disfrutar de una activación de skincare pre-run con una estación dedicada a protectores solares. Tras completar el recorrido, la experiencia continuará con una zona de recuperación con snacks saludables de Honest Greens, bebidas de Vitamin Well y una sesión musical a cargo de Energy Sistem.

Midnight Runners Bootcamp Run

Midnight Runners, comunidad internacional de corredores con presencia en distintas ciudades del mundo, celebra este miércoles una 6KM Bootcamp Run en Barcelona. La actividad tendrá como punto de partida el BlackLab Brewhouse & Kitchen, situado cerca de la estación de Barceloneta, desde donde partirá una ruta urbana de 6 kilómetros diseñada especialmente para la ocasión.

El calentamiento comenzará a las 20.00 horas y, poco después, los participantes iniciarán el recorrido por las calles de la ciudad. La sesión está pensada para corredores con un ritmo aproximado de entre 4 y 6 minutos por kilómetro y combinará carrera con tres paradas de entrenamiento funcional, todo ello acompañado por música. A partir de las 21.30 horas, la propuesta se cerrará con comida y bebida para los asistentes, en un ambiente más relajado para compartir impresiones después del entrenamiento.

Cri Cri en Can Kebab

Cri Cri también se suma a la celebración con una propuesta especial junto a SHOKZ en Can Kebab Sarrià. La cita tendrá lugar este miércoles 3 de junio, de 19.15 a 21.30 horas, y reunirá a la comunidad runner en un entrenamiento OFF TRAIL con salida desde el propio local. La actividad consistirá en una subida al Tibidabo por asfalto, organizada en grupos según el nivel de los participantes.

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La experiencia combinará entrenamiento, encuentro social y activación de marca. Los asistentes podrán probar productos de SHOKZ y recibir regalos y merchandising, antes de compartir un post-run con cena saludable en Can Kebab. Durante la cena se sortearán varios auriculares SHOKZ, aunque la organización recuerda que solo podrán participar en el sorteo quienes hayan adquirido la entrada con cena incluida.