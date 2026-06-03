Toni Bou logra un nuevo Guinness World Record: "Este es el tercero, pero seguramente habrá más"

Voló el confeti mientras Toni Bou sostenía entre sus manos su tercer certificado del World Record Guinness. Esta vez, sin embargo, de una manera diferente a la primera. Ante su gente, jugando en casa, en Piera, y en un momento de su carrera donde el dolor está más presente que nunca. Supo distinto esta vez cuando saltó el último bidón, después de 53 seguidos sobre la rueda trasera. Esa es la marca que quedará para siempre en el libro de los récords. Al menos hasta que él mismo vuelva a proponerse superarlo.

Toni Bou logra tu tercer Guinnes World Record / Repsol Media

"Cuanto más difícil es algo, más satisfacción da conseguirlo", reflexiona Toni Bou en EL PERIÓDICO tras el récord. "Y además, con toda la gente de Piera, en una hora complicada, ha venido muchísima gente, más de la que esperaba. Estoy agradecido a todos y muy contento de haber conseguido este récord aquí. Estoy agradecido a Repsol porque cuando tuvimos la idea, dije: 'Esto hay que hacerlo en Piera'", añade. La rotonda que lleva su nombre estaba llena de gente, niños gritando su nombre y personas mayores, internas en la residencia de ancianos que está en el mismo lugar, asomadas para ver su nueva gesta. Nadie se lo quiso perder.

El día interior hizo varios intentos, para probar la zona y el pendiente, bastante notable, de la rotonda que lleva su nombre. "Ayer hice 20 intentos y solo salieron bien tres; hoy solo teníamos tres oportunidades", confiesa. Pues a la primera logró ya el primer récord: 52 bidones. Volvió a intentarlo; se quedó en 40, cuatro por encima de los 36 mínimos que pedía la organización para que fuera válido. A la tercera, la definitiva: 53 bidones.

Toni Bou logra tu tercer Guinnes World Record / Repsol Media

En un ecosistema muy diferente a las carreras, Toni estaba nervioso. "Mentalmente hoy ha sido extraño, porque estás concentrado, pero no del todo. No es una carrera y no tienes esa tensión habitual, pero en el momento de hacerlo sí intentas concentrarte y analizar un poco las cosas. La verdad es que me ha costado un poco mantener la concentración; hoy ha sido diferente", confiesa a este medio. Sin embargo, el convencimiento de que lo haría estaba presente en cada persona que lo miraba subido a la moto. "Estoy acostumbrado a llevarlos por dentro, pero vaya donde vaya, todo el mundo dice: “Toni lo hará, Toni lo conseguirá”. Es algo que forma parte de mi carrera deportiva desde hace muchos años. A veces pesa y otras veces también sirve de motivación. Intento tomármelo de forma positiva, como intento afrontar todo, y eso es lo que me ha traído hasta aquí", añade.

Retos de futuro

39 mundiales de trial, 3 récords Guinness... y lo que queda. Sin embargo, los títulos son una parte de la historia del mejor piloto de trial de todos los tiempos. "Sé lo que se mueve aquí, sé el cariño que me tiene el pueblo. Ya no vivo aquí, pero sé que me siguen queriendo mucho", cuenta mirando a la decena de niños que lo esperan para hacerse fotos justo detrás de él. "La etiqueta de referente pesa mucho. Pero seguir sumando cosas como esta también cuenta. He conseguido muchos títulos mundiales, pero es un deporte minoritario. Sin embargo, es muy visual, y lo de hoy también lo ha sido. No era algo superespectacular, pero creo que visualmente ha quedado muy bonito. Eso también ayuda a que Repsol tenga más fácil seguir colaborando con nosotros y que todo tenga más sentido. Hoy en día, con las redes sociales, este tipo de récords tienen mucha lógica".

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Toni Bou logra tu tercer Guinnes World Record / Repsol Media

"Este es el tercero, pero seguramente habrá más", cierra el piloto. Y es que Toni Bou, de momento, no tiene suficiente. "De aquí un intento volveremos para dar dos vueltas seguro", dijo nada más bajarse de la moto. Y eso que el hombre y la rodilla siguen impidiéndole estar al 100%. "Estoy contento porque disfruto encima de la moto. Hay movimientos que evidentemente no puedo hacer, pero estoy mejor de lo que pensaba, y eso para mí es lo más importante. Ser competitivo era importante, y ganar el Mundial Indoor también lo era, pero al principio estaba muy mal. La recuperación me costaba muchísimo. Ahora cada vez estoy mejor, puedo pasar más horas sobre la moto y estoy en una evolución constante. Cuando tienes dolor, siempre aparece la duda: ¿Y si sigo con dolor? ¿Y si no logro el objetivo? ¿Y si me he equivocado? ¿Y si la operación es más complicada? Tanto el hombro como las rodillas son las partes más complicadas para un deportista. Y claro, tocar un hombro es tocar un hombro. Operar un hombro es algo complicado y lo haremos cuando realmente lleguemos al límite", explica Bou, que recoge su moto y se marcha con un nuevo récord y con nuevos retos ya en mente.