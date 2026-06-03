EL GALARDÓN
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes: lo que le faltaba a Messi
Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
Lionel Messi ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Ya era hora. La dilatada carrera futbolística del astro argentino, brillante como ninguna en cuanto a títulos conquistados y ejemplaridad por su comportamiento sobre el terreno de juego, merecía un reconocimiento de ese prestigio. Es un acto de justicia. El nombre de Messi debía aparecer en la relación de los ilustres galardonados.
A los 38 años, que serán 39 el 24 de junio, Messi presenta un historial único. No sólo es el futbolista que ha conquistado más títulos con sus equipos (47), más que nadie desde la invención del fútbol, sino que es el que más honores y distinciones ha obtenido de forma individual.
Récords únicos
Con los ocho Balones de Oro al frente al mejor jugador del mundo de la temporada y las seis Botas de Oro al máximo goleador. Suyo, además, es el récord de haber marcado 91 goles en un año natural (2012), un registro inigualable. El anterior tope databa de 1972 con 85 tantos, obra del alemán Gerd Müller (1972). Los delanteros que más cerca han estado del tope de Messi posteriormente se quedaron a 22 goles de distancia.
Los premios Princesa de Asturias habían desprendido una cierta resistencia a reconocer a los futbolistas, tal vez por ser un deporte de equipo y, quizá, sobrepromocionado. La selección de Brasil en 2002, campeona del mundo, fue la primera distinguida. Evidentemente, la española, al igualar ese título en 2010, recibió la misma recompensa que se duplicó, en cierta manera, por la concesión individual y a la vez compartida por Xavi Hernández e Iker Casillas en 2012. Al mérito deportivo de los dos jugadores se añadió la actitud apaciguadora que promovieron en la espiral de crispación que había activado José Mourinho a su llegada al Madrid para combatir al Barça de Pep Guardiola.
Todo y el Mundial
Fuera del campo, Lionel Andrés Messi Cucittini (Rosario, 24 de junio de 2987) es modélico. No se le conocen escándalos ni conductas irreprochables en las que sería fácil caer por su privilegiada posición. A su lado y frente a él corren ejemplares que han llenado páginas extradeportivas y programas de colores. Seguramente el reconocimiento a su "trayectoria profesional" incluye su vida civil con su esposa Antonella Roncuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y su labor social y solidaria.
La humildad y la modestia siempre le caracterizaron desde que aterrizó a los 12 años con su padre en Barcelona para pasar una prueba en el Barça y que su fichaje permitiera costear el tratamiento médico para su correcto crecimiento. Los suaves modales de aquel niño nunca se vieron teñidos de jactancia ni engreimiento en la larga transformación hacia el adulto que es hoy. En público. Dentro del vestuario azulgrana, con los años, impuso su voz. O su silencio. Nunca escondió Messi a sus íntimos que cree tener un carácter “podrido” producto de su altísima exigencia. Hasta que colocó la guinda una carrera aún por terminar: la conquista del Mundial con Argentina.
Una roja en 778 partidos
Más valor tiene la conducta del deportista en el fragor del juego. Intachable sin el balón en los pies fue, es, Messi, un delantero acostumbrado a recibir agarrones, golpes, y patadas, desde las involuntarias a las deliberadas. Sólo fue expulsado una vez con el Barça. En 778 partidos. En 17 temporadas.
En la última (2021), en el último minuto de la final de la Supercopa de España ante el Athletic (2-3). Respondió a una provocación de Asier Villalibre. El ínclito árbitro Jesús Gil Manzano tiene su batallita que contar. Para que la comparación ayude: Messi vio 64 amarillas, de las que dos fueron anuladas, en su etapa con el Barça. Cristiano Ronaldo en 9 años y 438 partidos con el Real Madrid, vio 61 amarillas y 6 rojas.
Aprender a controlarse
Del mismo modo que Messi tuvo que trabajar lo que no está escrito para imponer su talento y mantener su reinado, también aprendió a controlarse lo que no está escrito. Sobre todo frente a Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Xabi Alonso...
Había sido expulsado en su debut con la selección argentina en 2005, meses después de sus primeras apariciones con el primer equipo del Barça con 17 años. Apenas permaneció un minuto y medio en el campo. En un amistoso frente a Hungría -igual que Diego Maradona 28 años antes-, un rival le agarró por la camiseta para frenar su carrera y Messi soltó el brazo hacia atrás para soltarse. Nunca más.
También en EEUU
La única distinción no estrictamente futbolística que se le había otorgado a Messi, dos veces, es el premio Laureus al mejor deportista masculino internacional del año. En 2020, fue compartido con el piloto británico Lewis Hamilton, pero en 2023 en particular.
La capacidad decisiva de Messi ha quedado fuera de toda duda, si aún no lo estaba, en Estados Unidos. En un equipo de menor rango que el FC Barcelona, el Paris Saint Germain y la selección argentina. Desde su llegada la última estación futbolística, Leo ha aportado al Inter de Miami cuatro títulos en tres años; el cuarto todavía anda en juego con la MLS en marcha y el Mundial por comenzar.
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