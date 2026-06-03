La nueva vida de Pep Guardiola y el Legends Trophy de golf

Inmediatamente después de abandonar -¿interrumpir?- la carrera de entrenador, Pep Guardiola se llevó otra alegría con su segunda vocación deportiva: ganó el torneo de golf que creó en 2018. El Pro-Am, acompañado de su hijo Màrius, de quien ha sido su mano derecha en el Manchester City, Pep Lijnders y del profesional Manuel Elvira, a quien Guardiola le vio capacidad para conquistar uno de los Majors.

El Legends Trophy celebró su octava edición -sólo se canceló el año de la pandemia- en el Empordà Golf en dos jornadas. El torneo tiene una vocación lúdica pero solidaria para que la Fundació Guardiola Sala, creada por los cuatro hermanos, pueda ayudar a proyectos sociales, particularmente los que afectan a niños y niñas en riesgo de exclusión social.

Michel Platini, durante su participación en la octava edición del Legends Trophy. / LEGENDS TROPHY

Y a ese fin último acuden los exfutbolistas, antiguos compañeros y rivales, conocidos o no, de varios países. Tal vez el nombre más ilustre sea el de Michel Platini, triple ganador del Balón de Oro, campeón de la Eurocopa (1984) y expresidente de la UEFA. La organización le regaló una bolsa de palos por su inminente 70º aniversario.

Gianfranco Zola se impuso a Kenneth Pérez en el torneo individual. Ambos terminaron con +2 el recorrido del campo, y el triunfo correspondió al italiano por tener un hándicap superior. Rompieron -¿interrumpieron?- el dominio incontestable que ejercía el exinternacional francés Alain Boghossian, que había ganado la competición en seis ocasiones.

Gianfranco Zola, el ganador del torneo del Empordà Golf, felicitado por Alain Boghossian, el anterior vencedor. / LEGENDS TROPHY

Nuevas estrellas

El interés entre los exfutbolistas sigue creciendo por el atractivo que genera el torneo, disputado entre colegas que se reencuentran en un terreno de juego verde muy distinto. El exseleccionador Javi Clemente, que departió con varios de sus expupilos (Tixki Begiristain, Julio Salinas, Miquel Àngel Nadal, Fran González...) es uno de los más veteranos, mientras que Luis Milla (Getafe) y Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), todavía en activo, rebajaron la media de edad.

Entre los debutantes estaban, además Lijnders, el exinternacional suizo Blerim Džemaili y el rumano nacionalizado español Cosmin Contra, que se reencontró con el checo Patrik Berger que con la camiseta del Liverpool le dio el disgusto de su vida cuando defendía la camiseta del Alavés en la final de la Copa de la UEFA de 2001. Nuevas estrellas que se juntaron con los Laurent Blanc, Albert Riera, Roberto Di Matteo, Pepe Reina...

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Las dos jornadas, el Pro-Am y el torneo individual, se celebraron por tercera vez en los dos campos del Empordà Golf, enclavado en Torroella de Montgrí. Desde Llança acudió Paco Pérez para preparar una cena de tres estrellas y desde Barcelona se desplazó David Carabén con Mishima para enlazar la despedida del City en Manchester con la carrera golfística a la que dedicará más tiempo Pep Guardiola.