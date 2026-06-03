Messi, billete de ida y vuelta, por Jordi Puntí

El próximo mes de octubre, cuando Leonor de Borbón entregue el premio Princesa de Asturias a Leo Messi, es probable que ya sepamos si el mejor futbolista de todos los tiempos, con 39 años, ha puesto fin a su carrera, o si está a punto de hacerlo. También conoceremos si en su enorme lista de títulos y récords hay una Copa del Mundo con la selección argentina o quizás dos. Pero lo que ya podemos decir ahora es que un reconocimiento de este nivel se leerá como un indicio de que algo está llegando a su fin, y eso va a ser triste pero a la vez también habrá que celebrarlo mucho.

El gran privilegio de haberle visto jugar durante más de dos décadas y la felicidad que ha dado a millones de personas —empezando por Barcelona y Argentina, y extendiéndose luego a cualquier aficionado al fútbol, más allá de pasiones y colores— es también lo que agradece este premio a toda una trayectoria. Está el fútbol, por supuesto: los goles, la complicidad con sus compañeros, las jugadas que hay que ver en cámara lenta para intentar descubrirle el truco, como a un mago. La inmensa obra, en fin, de un artista del balón que sigue siendo referente mundial.

Messi, tras ganar el Mundial de Qatar. / EFE

Pero se premia también el carácter humilde, su ascendente personal, la discreción a la hora de participar en proyectos humanitarios y servirse de su influencia para ser ejemplo, en la vida como en el deporte. Incluso de forma involuntaria: se podría organizar una exposición con las imágenes terribles de conflictos y guerras en que algún ciudadano lleva la camiseta de Leo Messi, casi como un salvoconducto, un escudo protector.

Cinco años sin él

Pronto, en agosto, hará cinco años que Messi fue invitado a abandonar el Barça (es un eufemismo) y dejó la ciudad. En todo este tiempo, desde París hasta Miami, solo hay documentadas tres o cuatro visitas a Barcelona. La última y más famosa es la noche en que de forma inesperada, sin aviso ni protocolo, entró en el Spotify Camp Nou en obras y se hizo una foto. Esa imagen sigue siendo hoy la puerta de entrada a su cuenta de Instagram, para no olvidar —ni él ni nosotros— las palabras que escribió entonces: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…" Hoy este Princesa de Asturias es también una forma de recordarle que aquí se le valora y se le quiere, y se le espera de vuelta.

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Lionel Messi celebra un gol en el duelo entre el Inter Miami CF y Orlando City el pasado sábado. / GIORGIO VIERA / AFP

Hace unos años escribí un libro que buscaba capturar la felicidad de haber visto jugar a Leo Messi. Era un libro inacabado —y lo sigue siendo— mientras el jugador siga en activo. En mi último capítulo jugaba a imaginar qué ocurrirá cuando él se retire, a qué dedicará su tiempo. Después de imaginar diversos futuros, se me ocurrió que, con su retirada, Messi pasaría a ser inmortal. Para nosotros, los aficionados, seguiría jugando en su ausencia, desde el recuerdo, y encontraríamos su reflejo —su influencia— en el campo, en los que han venido tras él y, como nosotros, disfrutaron con su fútbol. El Princesa de Asturias llega en el momento adecuado, porque Messi todavía es presente pero también empieza a ser memoria.