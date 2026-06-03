ACTUALIDAD AZULGRANA
Koundé reconoce que ha estado por debajo de su nivel esta temporada
El defensa francés no quiere ni oír hablar de un traspaso: “Tengo contrato hasta 2030. Estoy en el Barça y espero seguir allí”
Jules Koundé reconoció este miércoles que su temporada con el FC Barcelona ha distado de ser satisfactoria y señaló que ahora se centrará en el Mundial para acabar bien el curso.
"Ha sido una temporada por debajo de mi nivel, no ha sido la mejor, pero ahora empieza una nueva competición, tengo ganas de acabar bien la temporada y aportar el máximo a la selección", dijo el defensa en Nantes, donde este jueves los 'bleus' jugarán su primer amistoso de preparación para el Mundial contra Costa de Marfil.
Koundé no quiso ni oír hablar de un traspaso, pese a los rumores que le sitúan en la rampa de salida: "Tengo contrato hasta 2030. En mi mente está bastante claro. En la selección francesa estas cuestiones pasan a un segundo plano. Estoy centrado en la competición hasta nuevo aviso. Estoy en el Barça y espero seguir allí", afirmó el francés.
Koundé no quiso mojarse sobre si Francia figura entre los favoritos, aunque señaló que son muchos los que lo piensan. "Tenemos mucha ambición, pero hay que abordar cada competición con humildad. Sabemos que será difícil llegar lejos, pero hay que empezar bien contra Senegal", comentó.
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