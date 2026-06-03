El jurado concede el premio Princesa de los Deportes a Messi por "su talento, trayectoria y labor solidaria"

Leo Messi ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado ha concedido el galardón al futbolista argentino “por su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

La decisión reconoce no solo una de las carreras más brillantes de la historia del fútbol, sino también una dimensión menos visible de Messi: su compromiso social a través de iniciativas vinculadas a la infancia, la educación y la salud.

Compromiso social

La presidenta del jurado, Teresa Perales, admitió que la deliberación no fue sencilla. “Hubo mucho debate, siempre lo hay, pero eso es lo bonito”, señaló tras conocerse el fallo. Sobre Messi, destacó su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego: “Creo que, si preguntamos, nadie podrá decir un solo gesto negativo del jugador. Es un deporte que despierta muchas pasiones y en el que a veces se puede ir el gesto”.

Leo Messi es galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 / Jordi Cotrina

Más allá de su figura deportiva, Perales subrayó también “todo lo que hace en la sociedad, su implicación personal y su forma de ayudar a muchísimas personas desde su privacidad”.

"Vendrá, seguro"

En esa misma línea se expresó Joan Vehils, director del periódico SPORT y miembro del jurado, quien puso el acento en una labor social “quizá algo desconocida, porque él lo prefiere así”. A su juicio, Messi “lo reúne absolutamente todo para ganar el premio”.

Vehils, que conoce personalmente al futbolista, destacó también su carácter. “Fuera es una persona muy familiar, y dentro del terreno de juego no hay jugadas conflictivas ni hechos que destaquen un mal comportamiento suyo”, afirmó. “La verdad es que es una persona encantadora. Resalta su timidez, no va de superestrella”, añadió.

Messi celebra un gol durante un partido del FC Barcelona / JORDI COTRINA

El periodista se mostró convencido, además, de que Messi acudirá a recoger el galardón. “Vendrá, seguro. Me consta que es un premio que le hace mucha ilusión y que valora mucho”, aseguró.

También Paloma del Río, secretaria del jurado, reconoció que la elección fue compleja. “Ha sido un debate largo y difícil”, explicó. Sin embargo, destacó que el veredicto final tuvo en cuenta tanto la dimensión deportiva como la repercusión social del premiado. “Tratamos de mirar también la repercusión que tiene para la Fundación. Imagínate el Tartiere lleno y haciendo actividades con los niños”, señaló.

Del Río insistió en la ejemplaridad de Messi sobre el campo, pero también en una vertiente solidaria que, según explicó, no siempre es conocida por el gran público. “Toda la parte oncológica de hospitales como Vall d’Hebron y Sant Joan de Déu se ha podido rehabilitar por las aportaciones que ha hecho Messi”, apuntó.

Una carrera irrepetible con 47 títulos

Considerado uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos, Messi suma 47 títulos en su palmarés. Su trayectoria se ha caracterizado por una regularidad excepcional, una capacidad de desequilibrio única y una influencia decisiva tanto en el FC Barcelona como en la selección argentina.

Con el Barça protagonizó una de las etapas más gloriosas de la historia del club, con 35 títulos entre 2005 y 2021, incluidos cuatro títulos de la Liga de Campeones, diez Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España. Con Argentina, su legado quedó definitivamente consolidado con la conquista del Mundial de Catar 2022, además de dos Copas América.

A nivel individual, Messi ha recibido ocho Balones de Oro, tres premios The Best FIFA Men’s Player y seis Botas de Oro europeas, entre otros reconocimientos. También ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Laureus y es el único futbolista masculino que lo ha recibido como mejor deportista del año.

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El Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 reconoce así una carrera irrepetible, pero también una forma de entender el deporte marcada por la humildad, la constancia, el compromiso colectivo y una labor solidaria sostenida en el tiempo.