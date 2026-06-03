Guía rápida para no perderse nada del Mundial de fútbol 2026: sedes, formato, favoritos y equipos

El Mundial de 2026 ya tiene dimensión histórica antes incluso de que ruede el balón: será el primero con 48 selecciones, el primero organizado por tres países —Canadá, México y Estados Unidos— y el más largo en número de partidos, con 104 encuentros entre el 11 de junio y el 19 de julio. La FIFA sitúa el estreno en Ciudad de México y la final el 19 de julio, con el torneo repartido en 16 ciudades sede.

El campeonato se disputará en 12 grupos de cuatro equipos. Pasarán a la nueva ronda de treintaidosavos los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, antes de las eliminatorias directas hasta la final. La ampliación cambia por completo el mapa competitivo: habrá más selecciones, más partidos y más margen para que equipos de menor tradición mundialista sobrevivan a la primera fase.

Tres países, 16 ciudades y una final en Nueva Jersey

La geografía del Mundial queda dividida entre Canadá, México y Estados Unidos. Canadá tendrá partidos en Toronto y Vancouver; México, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; y Estados Unidos concentrará la mayor parte del torneo con sedes en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area y Seattle.

El partido inaugural será el México-Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, dentro de la sede Nueva York/Nueva Jersey.

El formato: más equipos y una ronda extra

La gran novedad es el salto de 32 a 48 selecciones. La primera fase mantiene grupos de cuatro equipos, pero la clasificación se amplía: avanzan 32 selecciones, lo que abre la puerta a que ocho terceros sigan vivos. Después llegan dieciseisavos —oficialmente, ronda de 32—, octavos, cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y final.

La fase de grupos se disputará del 11 al 27 de junio; la ronda de 32, del 28 de junio al 3 de julio; los octavos, del 4 al 7 de julio; los cuartos, del 9 al 11; las semifinales, el 14 y 15; el tercer puesto, el 18; y la final, el 19 de julio.

Los favoritos

La lista de favoritos combina tres criterios: ranking FIFA, trayectoria reciente y profundidad de plantilla. En la última actualización oficial de la clasificación FIFA antes del torneo, Francia recuperó el número uno, por delante de España y Argentina, vigente campeona del mundo. Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania completan el ‘top 10’, todos ellos clasificados para el Mundial.

En el mercado de apuestas, que no predice el resultado pero sí mide expectativas, España aparece como una de las grandes candidatas, por delante o muy cerca de Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal y Alemania, según la recopilación de cuotas publicada por The Sporting News.

Argentina defenderá el título conquistado en Qatar 2022, mientras que Francia llega como número uno FIFA y subcampeona del último Mundial. España, campeona de Europa en 2024, parte también en el primer escalón competitivo, con Brasil y Portugal como aspirantes de máximo nivel y Alemania e Inglaterra obligadas a confirmar su potencial en un torneo largo.

Los 48 equipos clasificados

La FIFA confirma la lista completa de selecciones por confederaciones: Canadá, México y Estados Unidos como anfitriones; nueve equipos de Asia; diez de África; seis de la Concacaf contando los anfitriones; seis de Sudamérica; uno de Oceanía; y dieciséis de Europa.

Grupos del Mundial 2026

A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia

B: Canadá, Suiza, Catar, Bosnia y Herzegovina

C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia

G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay

I: Francia, Senegal, Noruega, Irak

J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, RD Congo

L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

El sorteo dejó varias primeras veces: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán debutarán en una Copa del Mundo. También regresan selecciones ausentes durante décadas, como Haití, Irak, RD Congo, Noruega o Escocia.

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Las fechas que hay que marcar

El Mundial empezará el 11 de junio con México-Sudáfrica en Ciudad de México. La fase decisiva arrancará el 28 de junio, cuando entren en escena los treintaidosavos. Las semifinales serán el 14 y 15 de julio y la final, el 19 de julio, pondrá fin al torneo más grande organizado hasta ahora por la FIFA.