BALONCESTO
Guía de la final de la NBA: los Knicks aspiran a reeditar el título de 1973, Wembanyama intentará impedirlo
La serie que decidirá al próximo campeón comienza la próxima madrugada en San Antonio
Recuerdos de 1999, la última vez que los Knicks más "pendencieros" rozaron el título de la NBA
Los Knicks no alcanzaban una final de la NBA desde 1999 y no levantan el título desde 1973, cuando el presidente de EEUU era Richard Nixon, el World Trade Center original acababa de inaugurarse y faltaba unos meses para que el CBGB abriera sus puertas y diera rienda suelta a la testosterona de bandas como Ramones, Television o Talking Heads. Así que son tiempos de excitación deportiva en Nueva York, acostumbrada a tocar los cláxones por los New York Yankees de béisbol pero nada para los equipos de la NFL o de la NBA.
Los San Antonio Spurs se han subido a un cohete en sus planes de ascenso, más rápido de lo imaginado, a lomos del francés Victor Wembanyama, alto como un rascacielos de Manhattan con sus 2,24 m. Con 22 años, Wemby supone la gran amenaza de los sueños que se proyectan desde el Madison Square Garden. Para San Antonio es la primera final en 12 años, que es tiempo, pero no la eternidad neoyorquina. Todo ello confluye en el primer partido de la serie, que empieza esta próxima madrugada, horario español, en el Frost Bank Center de San Antonio (02.30 horas, DAZN). La serie, como siempre, es al mejor de los siete partidos.
Los Spurs se cargaron los pronósticos al eliminar al vigente campeón, los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander en la final del Oeste. En la final del Este, los Knicks apearon a los Cleveland Cavaliers de James Harden y Donovan Mitchell. Si en la última final de la franquicia, en 1999, el cuadro neoyorquino compareció en los huesos de tantas lesiones, esta vez ataca una armada potente, comandada por un Jalen Brunson con mentalidad de líder. Por voz y por juego. Karl Anthony Towns, AG Anunoby, Josh Hart o Mikal Bridges apuntalan la escuadra.
Mike Brown, que reemplazó este año en el banquillo a Tom Thibodeau, ha ligado la salsa de unos jugadores que han convocado a un buen puñado de celebridades en primera fila del Madison. Junto al incondicional Spike Lee es fácil ahora ver también a Ben Stiller, Timotheé Chalamet, Tracy Morgan, Chris Rock, Jay Z o Jimmy Fallon. Dos asientos a pie de pista para ver las finales del Este contra los Cavs llegaron a venderse por más de 50.000 dólares.
Los Spurs, por su parte, se han propulsado muy rápido gracias sobre todo al pívot francés, una máquina de anotación e intimidación pese a su fina figura. No se contaba con ellos para la final y aquí están, demostrando calidad y carácter a través de jugadores aparentemente de nivel secundario que han creado una fuerte química. Su triunfo en el séptimo partido ante Oklahoma City invalida cualquier duda sobre ellos.
Mitch Johnson dirige al segundo equipo más joven de la historia en alcanzar la final de la NBA. Talentos como Dylan Harper -hijo de Ron Harper, que jugó en los Chicago Bulls de Michael Jordan y Scottie Pippen-, Stephon Castle, De'Aaron Fox y Luke Kornet dan respaldo a Wembanyama, loco por colocarse el anillo de campeón. "Todo el trabajo que haces es por este tipo de emociones. Quiero ganar, es como si mi vida dependiera de eso", ha indicado.
Calendario de los partidos
1er partido: Spurs vs Knicks, jueves 4 de junio a las 2:30 horas
2º partido: Spurs vs Knicks, sábado 6 de junio a las 2:30 horas
3er partido: Knicks vs Spurs, martes 9 de junio a las 2:30 horas
4º partido: Knicks vs Spurs, jueves 11 de junio a las 2:30 horas
5º partido: Spurs vs Knicks, domingo 14 de junio a las 2:30 horas*
6º partido: Knicks vs Spurs, miércoles 17 de junio a las 2:30 horas*
7º partido: Spurs vs Knicks, sábado 20 de junio a las 2:30 horas*
*Si son necesarios
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