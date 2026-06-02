Zverev frena a Jódar en Roland Garros para proteger la oportunidad de su vida

Alexander Zverev es el hombre que acapara los focos en Roland Garros desde que el torneo se convirtió en una escabechina de favoritos, liderada por la eliminación tempranera de Sinner. Al alemán hace días que se le ha abierto la oportunidad de su vida tras tantas y tantas decepciones con la miel en los labios y solo la presión de verse tan cerca puede ser quien le frene.

'Sascha' ya está en semifinales después de frenar a Rafa Jódar (7-6 (3), 6-1 y 6-3) en la que ha sido una primera aventura ilusionante y esperanzadora del español en París que le ha llevado hasta las puertas del Top 20. Pero pese a su gran papel, la cita ante el alemán fue una montaña demasiado alta para escalar.

Bajo techo

Y eso que el inicio fue inmejorable, jugando un tenis que por momentos y puntos sometió a Zverev. Bajó el techo de la Philippe Chatrier en un día lluvioso que nada tuvo que ver con el calor sofocante de la primera semana, el joven madrileño de 19 años bailó unos primeros juegos excelentes, demostrando su valentía desde el resto con el premio de la primera rotura del partido.

Le valió para tener la oportunidad de apuntarse el set con su servicio, pero la precipitación y el saber estar del alemán frenaron la posibilidad y cambiaron a partir de entonces lo que había sido el ritmo del partido. Zverev creció en confianza al servicio y Jódar se empezó a ver superado por los golpes certeros y agresivos del alemán, que supó apuntarse el ' tie break' un set que tuvo muy cuesta arriba minutos antes.

Fue un golpe al partido y a las posibilidades de un Jódar al que se le vio desbordado y también algo fundido físicamente, acusando el desgaste de su camino hasta los cuartos de final. Todo lo contrario que Zverev que, tras darle la vuelta al set inicial, jugó un partido impecable conducido a su merced por completo.

Siete juegos seguidos

Pudo resistir Rafa al primer turno de servicio en el segundo parcial, pero no a los siguientes, viendo como Zverev se apuntaba siete juegos seguidos. Cinco para cerrar el segundo parcial y dos más para encaminar el tercero, con el que cerraría su billete para la que será su quinta semifinal en Roland Garros y la undécima en un torneo de Grand Slam.

Lo consiguió en Australia el pasado mes de enero y solo la épica de Alcaraz le privó las opciones de luchar otra vez por su primer Grand Slam. En París, lo ha vuelto a hacer en busca de su cuarta final en uno de los cuatro grandes torneos del mundo del tenis y la segunda en Roland Garros, tras la de 2024 contra Carlitos.

Salto en el ranking

El alemán quiere dejar de una vez por todas la etiqueta de ser "el mejor de la historia sin un Grand Slam", algo que retumba cada vez con más fuerza. En París, la oportunidad es única y su estado de forma parece destinado a conseguirlo. El título está ya a solo dos pasos.

Por su parte, Rafa Jódar se despide con la cabeza alta y con la convicción de haber dejado una imagen a la altura de lo que ha demostrado en toda la gira. Primeros cuartos de Grand Slam y un salto de gigante en el ranking, que le dejan en una posición más que cómoda antes del inicio de la gira de hierba.

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Queen's y Wimbledon son los siguientes pasos para el madrileño, que buscará seguir asombrando en una superficie en la que por el momento se desconocen sus capacidades.