Riquelme lanza su proclama electoral en Barcelona: "Me presento para que Florentino no venda el Real Madrid"

Casi una hora tuvieron que esperar los aficionados del Real Madrid para escuchar a la persona que les había convocado. No empezó con buen pie Enrique Riquelme si debía convencer a los socios que han de acudir a Valdebebas a votarle el próximo domingo si había florentinistas en la sala -por descontado- o eran devotos de un cambio en el club.

Más que un cambio, Riquelme propone que no se produzca ese cambio, tal y como lo plantea Florentino Pérez, que ha cruzado "una línea roja". Una decisión "tremendamente grave" como "la privatización de la entidad" en un 5%, al parecer que el presidente actual ha reconocido públicamente. "Me presento para que Florentino no venda el Real Madrid", afirmaba poco antes de entrar en la sala donde estaban los representantes del "más de millón de madridistas" que viven en Catalunya para explicarles su proyecto y escuchar sus propuestas.

La imagen de Enrique Riquelme duplicada en un móvil. / Valentí Enrich / SPO

La vuelta de Raúl

El mayor aliciente electoral esgrimido por Riquelme, alicantino de 37 años, es el regreso al Madrid del exjugador Raúl González para ejercer de director técnico. La novedad de Florentino, madrileño de 79, es la venta reconocida de un 5% por ciento del club a un comprador desconocido.

"El club ya es de los socios y no hay ninguna necesidad de esa venta; y si la hay, que nos la explique", expuso Riquelme, buscando un cuerpo a cuerpo que no se producirá. Florentino ha acotado las entrevistas y ha negado un debate.

Raúl González, en una foto tomada el pasado mes de octubre. / SERGIO PÉREZ / EFE

Riquelme anda con pies de plomo en esta campaña, como si temiera quemar su imagen con un discurso acerado para una futura contienda electoral; en la actual, el madridismo sociológico lo da por perdedor. Y el aparato del club no le da el mínimo espacio, ni mucho menos el que el correspondería, tratándose de dos candidato. El otro es el presidente, "ejerce como si fuera el propietario".

A Riquelme se le ha negado el acceso al censo electoral y el envío de las papeletas con su candidatura, pero todos los socios cuentan con el material de Florentinuo Pérez. Su presencia en la televisión del club se acerca a la inexistencia. Apenas criticó que tiene "un presupuesto de 45 millones y un share (audiencia) de 0,1%", sin censurar ni pronunciarse contra los deleznables vídeos que elabora contra los árbitros.

Más nombres

Por no criticar, ni critica que Florentino regrese al pasado con José Mourinho, pese a que él cuenta con un entrenador distinto, ya consensuado con "don Raúl González Blanco, el hombre que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid", como si eso le confiriera una mayor capacidad en la gestión ejecutiva. "Identidad" sí que va a dotar a esa parcela que no ejerce nadie y, en cualquier caso, se le atribuye a Florentino.

Riquelme prometió más nombres para el Madrid. Ahí radicarán gran parte de sus bazas.