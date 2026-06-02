¿Irán podrá jugar partidos del Mundial en Estados Unidos?

La participación de la selección iraní en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá sigue siendo una incógnita que poco tiene que ver con su clasificación ni con una sanción deportiva, sino con un asunto mucho más delicado: la entrada en territorio estadounidense de jugadores, cuerpo técnico y personal de la delegación.

La Federación Iraní de Fútbol ha pedido que Estados Unidos conceda visados de entrada múltiple a su expedición, una condición clave para poder competir con normalidad en un torneo que se disputará simultáneamente en los tres países y en el que Irán ha optado por una solución fronteriza. Su nuevo campo base estará en Tijuana, México, después de renunciar al plan inicial de instalarse en Tucson, Arizona. La FIFA ya ha confirmado el traslado del campamento iraní a territorio mexicano.

La decisión responde a la tensión diplomática entre Irán y Estados Unidos, agravada por el contexto bélico en Oriente Medio y por las restricciones migratorias que afectan a ciudadanos iraníes. Según la información publicada en los últimos días, la selección iraní pretende alojarse y entrenarse en México, cruzando a Estados Unidos únicamente para disputar sus encuentros. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que México no ve inconveniente en acoger al equipo durante la competición.

El calendario se mantiene

El calendario, por ahora, no se mueve. Irán está encuadrada en el grupo G y tiene previsto jugar sus tres partidos en Estados Unidos: dos en el área de Los Ángeles/Inglewood y uno en Seattle. El equipo se medirá a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y a Egipto en Seattle durante la segunda quincena de junio.

El traslado a Tijuana no elimina por completo el problema, pero sí lo reduce. Al permanecer en México durante la mayor parte de la concentración, Irán evita una estancia prolongada en Estados Unidos y limita sus desplazamientos al país anfitrión a los días de partido. Para ello, sin embargo, necesita que Washington autorice entradas y salidas sucesivas de la delegación. De ahí la insistencia de Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, en que la FIFA facilite la obtención de visados de entrada múltiple.

Los aficionados no lo tendrán tan fácil

El caso de los aficionados es más incierto. Aunque la selección debería recibir un tratamiento específico por tratarse de una delegación oficial del torneo, los ciudadanos iraníes que quieran viajar a Estados Unidos para ver los partidos pueden encontrarse con mayores obstáculos. La cuestión migratoria, por tanto, no afecta de la misma manera al equipo que a sus seguidores.

Noticias relacionadas

La fotografía actual es clara: Irán no está fuera del Mundial y sus partidos en Estados Unidos siguen programados. Pero su participación se ha convertido en un desafío diplomático y logístico para la FIFA, que necesita garantizar que una selección clasificada pueda competir en igualdad de condiciones en un torneo organizado, en buena parte, en territorio estadounidense.