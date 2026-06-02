La hoja de ruta deportiva que Florentino esconde en campaña: Mourinho, Konaté, Dumfries, Rodri…

Florentino Pérez sigue su campaña en la carrera electoral por la presidencia del Real Madrid sin soltar un solo nombre de posibles fichajes o del nuevo inquilino del banquillo del conjunto blanco a partir de la semana que viene. El presidente, que seguirá en el cargo si se confirman las expectativas de su candidatura, ha preferido centrarse en otros aspectos, poniendo especialmente el foco en un Enrique Riquelme al que ha afeado su tibio posicionamiento en el caso Negreira, su solvencia empresarial o su relación con algunos ejecutivos que militaron en las filas de Ramón Calderón.

Mourinho, la semana que viene

Pero la parcela deportiva sigue siendo una incógnita para los madridistas, que no han escuchado de su boca ni un nombre. Sin embargo, eso no quiere decir que José Ángel Sánchez, su director general, y Juni Calafat, su jefe de scouting internacional, no estén trabajando en la sombra. JAS ha recuperado el contacto fluido con Jorge Mendes para cerrar la contratación de José Mourinho por tres temporadas, dos más una opcional, acuerdo que se anunciará la próxima semana tras la proclamación de Florentino como presidente hasta 2030. Mourinho ha visto retrasado su desembarco en la ‘Casa Blanca’ por culpa de las elecciones que Florentino propuso pensando que no aparecería ningún candidato más. Pero apareció Enrique Riquelme y la hoja de ruta de Mourinho se vio pospuesta un par de semanas.

Mourinho señaló las demarcaciones a reforzar obligadamente: los laterales, el eje de la defensa y el mediocentro. No dio nombres, pero se sentó con Sánchez para buscar perfiles que encajasen en sus demandas y en las posibilidades del Real Madrid.

Rodri, tras el Mundial

Además de Mourinho hay dos nombres que en las oficinas de la planta noble de Valdebebas dan por cerrados a estas horas. Rodrigo Hernández será finalmente el mediocentro que demandó hace ya dos años Carlo Ancelotti para el equipo blanco. El español ha decidido regresar a España después de la marcha de Pep Guardiola y el cambio de ciclo en el Etihad Stadium. Tiene un año más de contrato y los blancos tendrán que negociar el pago de un traspaso al City para liberarlo el verano, pero Florentino ya advirtió hace un año a Xabi Alonso que solo se gastaría más dinero el pasado verano para fichar a Rodri.

Es cierto que quien ha asegurado que será jugador blanco la próxima temporada si gana las elecciones ha sido Riquelme: “Rodri es un gran jugador. Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid. Es una dolorosa vergüenza no tener ningún jugador en la selección española”. Pero la realidad es que quien lo tiene atado es Florentino desde hace meses. Rodri fue preguntado por ello este lunes en la concentración de la selección española y lejos de negarlo, dejó la puerta abierta sin nombrar a Riquelme, a Florentino o a las elecciones, emplazando a todos para mediados de julio. “Forma parte del fútbol. Estoy centrado en ser un líder en la selección. Ese es mi camino. Entiendo el ruido, pero no voy a dedicar mi tiempo a eso. Ya se verá después del Mundial”, apuntó Rodri.

Konaté, cuatro temporadas

El otro nombre que se confirmará en los próximos días es el Ibrahima Konaté. El central, que ha quedado libre en el Liverpool, firmará por cuatro temporadas para reforzar la zaga blanca. El francés llega libre, una fórmula que ha explotado en varias ocasiones últimamente el Real Madrid, para formar junto a Dean Huijsen y un Antonio Rudiger que renovará por otra temporada. Junto a ellos aparecen el lesionado Eder Militao y un Raúl Asencio, que no contaba en los planes iniciales, pero quiere quedarse.

Las negociaciones con el central están encauzadas. Desde el club blanco deslizan que el francés pide una prima de fichaje que ronda los 20 millones de euros y un salario anual de 12 millones netos. La renovación de Rudiger rebaja las urgencias por traer un segundo central y permite al club peinar el mercado en busca de dos laterales solventes en lo defensivo para acompañar a Trent Alexander-Arnold en la derecha y a Álvaro Carreras en la izquierda. Con la salida de Dani Carvajal y la de Fran García, al que pondrá el club en el mercado, solo resta saber qué pasará con un Ferland Mendy que arrastra una lesión de larga duración.

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Dumfries, cerrado

Mourinho ha dado algún nombre, como el de Joao Neves, centrocampista del París Saint-Germain, cuyo agente es Jorge Mendes y eso podría acercar la operación. Pero el centrocampista, que ha conquistado su segunda Champions con los de Luis Enrique y no se plantea marcharse. Y el técnico portugués ha insistido en buscar otro futbolista para esa demarcación. Para los laterales Florentino ya tiene cerrada la contratación del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries, jugador de 30 años del Inter. Las negociaciones con el futbolista se ha producido con discreción y el acuerdo está cerrado. Para reforzar el lateral izquierdo el club no tiene tanta prisa y utilizará el Mundial para ver si aparece alguna oportunidad interesante.