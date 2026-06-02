Éxito en la presentación del documental 'La meta invisible' en la ONCE: "Correr es la válvula de escape de todo aquello que te carga"

El deporte es libertad. Héctor Botí levanta las manos, al lado de Begoña González, periodista de EL PERIÓDICO. Sonríe feliz, mientras ella se emociona. Acaban de subir arriba del Castell de Montjuïc, ambos con camiseta verde chillón y con unas zapatillas de correr. Héctor Botí perdió la visión hace 20 años a causa de una enfermedad degenerativa llamada retinosis pigmentaria. La historia contada en La mesa invisible, un documental producido por EL PERIÓDICO, demuestra una vez más cómo el deporte es un salvavidas, un motor para el día a día, una válvula de escape.

Solo había una norma desde la primera vez que se conocieron: "Nada de pedir perdón". Fueron muchas horas de entrenamientos, de madrugones y pequeños (ya grandes retos) para llegar a competir en la Mitja Marató de Barcelona. "Si tú me prohibes pedir perdón, tú no puedes darme las gracias", añadió Begoña entre risas. "El deporte es el momento de relax. Poder disfrutar, es la válvula de escape de todo aquello que te carga: del no ver, de todo lo que te frustra", confesó Héctor.

Ovación y emoción en el visionado

El metraje relata esos meses de trabajo conjunto que se cerraron no solo tras cruzar la meta, sino también en la sala de conferencias de la ONCE, donde el metraje tuvo una gran acogida. "Para nosotros, es un placer teneros hoy aquí; estáis en vuestra casa", confesaba Enric Botí, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Catalunya.

Presentación del documental 'La mente invisible' de EL PERIÓDICO / Manu Mitru

"Estamos supercontentos con este documental. Cuando lo vi por primera vez, lo primero que me vino a la cabeza fue la amistad. Para mí, eso representa el periodismo, que va más allá de la actualidad y que nos gusta mucho practicar. Historias humanas que explican cómo entrenar nos ayuda a superarnos. Compartir un objetivo común genera amistades", confesaba Mabel Mas, directora general de EL PERIÓDICO, antes del visionado. El trabajo colectivo de EL PERIÓDICO ha hecho posible este metraje donde el compromiso es innegociable. Bárbara Favant, jefa de fotografia, Zowy Voeten, Patricio Ortiz y Manu Mitru fueron el equipo técnico que lo hizo posible.

"Periodismo responsable"

"El deporte adaptado es ese deporte que, cuando está adaptado, nos iguala a todos y todas. Es un privilegio para nosotros como institución porque nos hermana, porque nos habla de valores y de impacto social. Gracias a EL PERIÓDICO por hacerlo posible. Contamos con un periodismo como el de EL PERIÓDICO, que es responsable. Quisiera dedicarlo a todas aquellas personas que trabajan cada día para superarse. Y, en nombre de la ONCE, a todas aquellas personas generosas que hacen voluntariado y son personas maravillosas", añadió Boti.

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El deporte va más allá del simple hecho de recorrer unos kilómetros. Va de tener ese espacio de independencia, de libertad. Y qué bonito es contarlo de la manera más humana posible, con una experiencia que supera cualquier meta, sea visible o no.