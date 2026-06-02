Ewa Pajor, delantera del Barça: "Vivir en Barcelona me ha abierto como persona y como futbolista"

Llega tres minutos antes a la entrevista. Siempre disciplinada y puntual, con una profesionalidad absoluta ante el trabajo propio y el de los demás. Ewa Pajor (Uniejów, Polonia, 1996) siempre lleva una sonrisa puesta y, observadora, siempre está presente en lo que vive. Por ello, cuando en Oslo logró su primera Champions en su sexta final europea, buscó en la grada a su familia. Su trabajo duro y disciplina la habían llevado hasta allí, pero ellos la habían apoyado desde bien pequeña cuando creció en una aldea en Polonia.

Han sido unos días muy emocionantes. ¿Cómo está?

Hace una semana ganamos la Champions League y fue un dia muy bonito. Estaba muy contenta porque no fue un camino fácil el de llegar a la final. Pero la ganamos. Creímos en como jugamos, en lo que hicimos antes del partido y toda la temporada. Estábamos preparadas para ese partido, pero dos días después Alexia tomó la decisión de irse del Barça, al igual que Mapi y Ona. La realidad es que vivimos un dia muy bonito pero luego nos pusimos muy tristes por ellas.

Una montaña rusa de emociones. En la despedida de Alexia en el Camp Nou estaba totalmente rota.

Fue un momento muy triste. Pero la vida es así. Evidentemetne, quería que todas se quedaran, tanto Alexia como Mapi y Ona. Han sido unos días difíciles para nosotras y para todo el club. Las jugadoras que se van llevan mucho tiempo aquí en Barcelona, especialmente Alexia. Para mí, ella cambió el fútbol, no solo en España, sino en todo el mundo. Y no solo el fútbol, creo que ella cambió la mente del deporte femenino. Y esto es algo grande, y para mí fue un gran privilegio estar aquí aunque solo haya sido dos años, pero estoy feliz de poder jugar con Alexia. De poder vivir día a día con este tipo de jugadoras. Porque ella es única. Han sido días difíciles para el equipo, pero bueno, así es la vida.

Ewa Pajor, delantera polaca del FC Barcelona Femení, durante la entrevista. / MANU MITRU / EPC

Hablando un poquito de la final, si le pregunto por Oslo, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza?

Emoción. Para nosotras fue muy emocional. Para mí especialmente, porque gané por primera vez con este club, con este gran equipo, y con nuestros amigos, con nuestra familia. Mi familia también estuvo ahí por primera vez para la final de la Champions y fue un día especial para todos los que apoyan al Barça, y por supuesto para mí y mi familia.

Era la primera vez que ganaba la Champions, había jugado cinco finales antes. ¿Cómo la preparó esta vez?

Sí, había jugado antes cinco finales, las perdí todas con mi antiguo equipo y también una con el Barcelona, pero aprendí mucho de estos partidos. Por supuesto, después de los partidos estuve muy triste y fue un momento muy difícil para mí, pero también estaba agradecida. Estaba como 'bien, por supuesto, mi sueño es ganar la Champions, pero tengo otra oportunidad para jugar con este equipo otra final'. Nos preparamos muy bien para este partido.

Ewa Pajor juega con un balón durante la entrevista. / MANU MITRU / EPC

¿La sexta se hace de manera distinta? ¿La manera de hablarse a una misma, la experiencia previa le dan otra persperctiva?

Antes de la final de la Champions tuvimos la final de la Copa de la Reina. Yo no estaba pensando mucho en la de la Champions, queria estar centrada en el partido que tocaba. Sí, después de la Copa, me dije: 'esta semana puedo preparar día a día la final'. Para mí, lo más importante es que entrenamos bien, nos preparamos muy bien como un equipo. Y, por supuesto, yo, después de perder las cinco finales, pensé con mi psicólogo en qué podíamos hacer mejor. Y encontramos pequeñas cosas.

Y en Oslo no solo ganó, también marcó dos goles.

No estaba enfocada en que tuviera que marcar o no. Estaba enfocada desde el primer minuto en ayudar a mis compañeros de la mejor manera posible. Por supuesto, soy la delantera y tuve dos grandes oportunidades en la primera mitad. Obviamente quiero ayudar a mi equipo con goles, con asistencias, pero también con trabajar duro en el campo. Esto también para mí, en mi mente siempre es: 'Eva, da todo para tu equipo, que después del partido puedas decirte a ti misma: ok, has dado todo para este partido'. Y esto estaba en mi mente, y también cuando no marqué en estas dos buenas oportunidades. Creo que fueron dos asistencias de Alexia, y ella vino a mí en el descanso y me dijo: 'Eva, no hay problema, tal vez en la segunda mitad tienes una y marcas'. Y después de marcar el gol vino Alexia y me dijo: '¡te lo dije, te lo dije!'. Fue un momento hermoso para mí. El partido fue increíble y para mí el cómo luchamos juntas, cómo jugamos juntas, son las cosas hermosas del partido.

Ewa Pajor da unos toque con el balón. / MANU MITRU / EPC

Su rol como delantera, marcar los goles, le suma presión en citas importantes como las grandes finales.

Cuando doy lo mejor de mi para el equipo y no estoy marcando pienso: 'vale, estás dando tu máximo'. Y eso es lo que quiero sentir en cada partido, no solo en las finales. Pero en cada partido, cuando digo que he hecho todo para mi equipo, que he ayudado de la mejor manera, me siento feliz.

Su nombre es unos de los favoritos para el Balón de Oro.

Mis objetivos para esta temporada eran ganar todo con el equipo. Fue trabajar duro día a día, juego a juego. Esto estaba en mi cabeza, y ahora estoy tan feliz porque lo hicimos, ganamos todo, esto es algo especial. Algunas chicas habían vivido esto antes, pero yo nunca había vivido en mi carrera esto de ganar todo con mi equipo, y es algo grande. Vemos el partido donde ganamos y la emoción, pero las cosas bonitas son el trabajo día a día. Porque el fútbol femenino está creciendo, y Barça también está creciendo.

Ewa Pajor, delantera polaca del FC Barcelona. / MANU MITRU / EPC

¿Cuando pitó la arbitra, de quién o de qué se acordó?

Pensé en lo que hicimos toda la temporada, cómo trabajamos muy duro, y cómo no era fácil estar en otra final. Y por supuesto, en mi familia, porque es muy importante para mí. Mi familia me apoya cada día. Están conmigo desde el principio y estaba muy feliz que mi hermana y personas más cercanas que me apoyan cada día estuvieran en el estadio. Y después del partido podernos abrazar. También me acordé de donde soy, porque soy de Polonia, de una pequeña aldea, y de cómo empecé a jugar fútbol. De eso me acordé después de la final. Quise abrazar a cada jugadora, cada miembro del staff, porque esto es algo especial.

Es muy familiar, aunque en el día a día están lejos.

Todos los días nos enviamos mensajes, hablamos juntos, porque tengo tres hermanas y un hermano, somos una gran familia. Y queremos estar en contacto todos los días, porque es muy importante para nosotros. No pueden venir a verme mucho porque tienen sus familias y sus cosas, pero en el parón en diciembre o después de la temporada siempre voy a ver a mi familia para pasar tiempo con mis padres, con los niños de mis hermanas, con mis hermanos. Para obtener la energía de ellos, porque me encanta el espacio, me encanta cómo están tan tranquilos, y me encanta mi espacio, mi casa.

¡Justamente calma y paz poca después de Oslo!

Sí, la celebración fue larga y hermosa. Fuimos juntos a celebrarlo en Oslo, y luego volvimos el día siguiente a Barcelona, que fuimos a Montjuïc para celebrar con nuestros fans y fue increíble. Había mucha gente allí y también en Oslo. Sentí, cuando salimos a calentar antes de al final, que la gente solo nos apoyaba a nosotras. Creo que fue como un 80% a 20% para los fans de Barça. Vivir esto fue tan hermoso, porque no era cerca de nuestra casa, pero los fans quieren estar con nosotros, apoyarnos desde el primer minuto, y fue increíble celebrar con ellos. Nos dan todo cada dia, cada partido aquí en Johan o en el Spotify Camp Nou. La energía que nos mantiene en el campo.

Cuando hablamos con tus compañeras la definen siempre con una sonrisa en la cara y como la persona más profesional y trabajadora que conocen.

Es muy hermoso que ellas hablen así de mí. No soy ese tipo de persona que habla demasiado. Soy muy fácil, muy tranquila, y esto es lo que soy. Y lo que quiero mostrar es que el trabajo duro es mi ética. Tengo la disciplina y esa soy yo. Pienso que sin eso no estaría aquí ahora y esto me da la fuerza. La disciplina también es mi libertad, porque me siento así. Cuando tengo la disciplina también me siento libre.

Pajor celebra un gol en la final de la Champions. / Dani Barbeito / SPO

No es sencillo tenerla todos los días.

Esto es lo que me gusta y esto no es lo que tengo que hacer, esto es lo que quiero hacer y esto soy yo. Por supuesto, también hay cosas que hago sin la disciplina, cosas que hago cuando no estoy pensando en futbol, que es una cosa que aprendí. Esto es muy importante para nuestra cabeza, y por supuesto disfruto la vida aquí en Barcelona, me encanta ir a la playa, porque me encanta el silencio. Y también voy a la ciudad para disfrutar la vida aquí, porque es una ciudad hermosa, el clima es hermoso, y quiero disfrutar esto. Esto también me da la energía para el fútbol.

¿Cómo es Ewa cuando sale de entrenar?

Soy una persona sencilla. Para mí es suficiente ir a la playa, ir a caminar en Barcelona, y esto para mí es el tiempo libre. Tengo un perro y quiero pasar el tiempo con él. Esto es lo que hago cuando tenemos tiempo libre, y también estar en casa, hacer mis cosas, leer, ir un poco en bici.

¿Cómo ha cambiado desde que llegó a la que está aquí hoy?

Vivir aquí en Barcelona me ha abierto también como una persona. Y por supuesto me ha abierto como futbolista, porque es algo especial estar aquí. Creo que después de estos dos años soy una persona mejor y creo que aprendí mucho de las jugadoras con las que estoy jugando aquí en Barcelona, también entiendo más el futbol, pero por supuesto también he aprendido mucho por mi personalidad.

Ewa Pajor, delantera polaca del FC Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Han cambiado muchas cosas en su vida en estos 29 años. Ha vivido momentos que muchas futbolistas ni tan solo sueñan. ¿Pero que es lo que nunca ha cambiado?

Es difícil decir lo que no ha cambiado. Sí, creo que soy quien soy. Creo que por supuesto también he mejorado como una persona, pero también siento dentro que soy la misma Eva que cuando era pequeña.

Se acaba la temporada. Vacaciones y una nueva temporada. ¿Cómo lo ve?

Será diferente. Porque sin Alexia, Mapi y Ona en el vestuario será diferente, pero por supuesto queremos mejorarnos, para luchar por títulos y darlo todo. Esto es lo que queremos hacer en la próxima temporada. Por supuesto, no pensamos en esto ahora. Lo que puedo decir es que, por supuesto, será diferente sin estas jugadoras, especialmente sin Alexia. Porque cuando piensas en FC Barcelona piensas en Alexia, y esto será muy diferente para el equipo, para los fans, para todos los que apoyan al Barça. Pero lo que sé es que vamos a luchar por todo en la próxima temporada. Ahora toca descansar y cargar nuestra batería para la próxima temporada. Y luego podemos pensar en lo que queremos y cómo queremos mejorarnos. Lo que queremos ganar es seguro, porque el FC Barcelona quiere ganar todo el tiempo y eso no va a cambiar.

Si repetimos esta entrevista la temporada que viene, ¿de que cree que estaremos hablando?

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De haber ganado otra Liga de Champions para este club, también será especial porque la próxima Champions se decidirá en Varsovia, en Polonia, y sé que el equipo va a luchar para ganarla. En mi caso, vamos a luchar también para la primera Copa del Mundo para Polonia. Por supuesto será muy difícil porque no es fácil ir a la Copa del Mundo, pero ¿por qué no? Tenemos un equipo que está mejorando, y también estuvimos ya por primera vez en la Eurocopa. Este es nuestro objetivo como selección: ir a la Copa del Mundo. Y en cuento a mí, quiero mejorar cada día para ser una mejor jugadora y una persona mejor.