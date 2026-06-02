El Espanyol volverá al trabajo el 7 de julio y repetirá stage en Navata

Cerrado el curso con un notable después de asegurar la salvación en la penúltima jornada y acabar en la undécima posición de la Liga, el Espanyol ya planifica la nueva temporada. Con Monchi en los despachos y Manolo González de nuevo en el banquillo, el cuadro blanquiazul intentará afianzar su proyecto. El verano se prevé intenso en las oficinas pericas. A nivel deportivo, la plantilla ya conoce las primeras fechas de la vuelta al trabajo.

El primer equipo del Espanyol ya tiene definida la primera fase de su preparación para la temporada 2026-27, según anunció este martes la entidad catalana. La plantilla está citada para regresar al trabajo la segunda semana de julio, dando así inicio a una nueva pretemporada bajo las órdenes del cuerpo técnico que dirige Manolo.

Los días 7 y 8 de julio estarán destinados a las habituales pruebas médicas y físicas, mientras que el primer entrenamiento sobre el césped de la Ciutat Esportiva Dani Jarque está previsto para el jueves 9 de julio.

Tercer verano consecutivo

Posteriormente, el equipo llevará a cabo una concentración de una semana, del 15 al 22 de julio, en el Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata, que volverá a convertirse en el campamento base de los blanquiazules por tercer verano consecutivo.

"Las excelentes instalaciones y el entorno de trabajo han consolidado este emplazamiento como un escenario idóneo para preparar la nueva temporada", asegura el club perico en su nota. En los próximos días se conocerá la planificación de los amistosos y los primeros rivales confirmados.

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El club blanquiazul cuenta actualmente con 18 futbolistas con contrato, ninguno de ellos mundialista tras la marcha del congoleño Pickel. Todos se reincorporarán después de seis semanas de vacaciones, junto a los nuevo cedidos, pendientes de conocer su definitivo destino.