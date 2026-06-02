El futbolista Ansu Fati anuncia el lanzamiento de su primer single: "Es un proyecto muy especial"

El delantero del Barça Ansu Fati, cedido en el Mónaco, ha sorprendido a sus seguidores anunciando que el 19 de junio lanzará su primer 'single', 'Sea como sea'. "Es un proyecto muy especial que he creado con muchísima ilusión y que tenía muchas ganas de compartir con todos vosotros", ha escrito en Instagram.

El atacante ha comunicado este nuevo proyecto en un 'post' de Instagram. "Espero que os acompañe, os emocione y lo hagáis vuestro tanto como yo. Les dejo el enlace en mi bio, para que puedan hacer el 'presave' y ser los primeros en escucharlo cuando salga. ¡Gracias por estar aquí y formar parte de este comienzo!", ha escrito en la red social.

Justo este lunes se hizo público que el Mónaco pretende ejecutar la cláusula de compra de once millones de euros tras disputar la última temporada en calidad de cedido en el club de la Ligue 1 francesa. El internacional español, de 23 años, no entra en los planes del entrenador del Barça, Hansi Flick, y renovó el pasado verano con el club catalán hasta el 30 de junio de 2028 como paso previo a su cesión al Mónaco, donde esta campaña ha marcado 12 tantos en 30 partidos, el mejor registro goleador de su trayectoria.

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El Ansu Fati, que heredó el '10' del Barcelona en poder de Leo Messi en el verano de 2021, batió todos los registros de precocidad cuando se estrenó con el primer equipo en la temporada 2019-20, pero las continuas lesiones lastraron su progresión en el club catalán, que en la campaña 2023-24 ya lo cedió al Brighton inglés. Más allá del encaje deportivo, la salida de Ansu Fati se explica también por su elevado salario, de unos 9,5 millones de euros brutos, que este curso han pagado entre ambos equipos.