Sergio Ramos dará explicaciones este lunes a la afición sevillista sobre los detalles de su oferta para comprar el club

Sergio Ramos comparecerá este lunes ante los medios de comunicación a partir de las 17.00 horas en un hotel de la capital hispalense para dar explicaciones sobre su propuesta de compra, el frenazo en las negociaciones y aclarar cuál es el papel del grupo inversor Five Eleven Capital en la operación. Esta convocatoria ya fue adelantada el pasado jueves por Cope Sevilla, que confirmaba su intención de abordar con la prensa estos asuntos.

Esta rueda de prensa se producirá horas después de que finalice de forma definitiva el periodo de exclusividad legal otorgado al excentral sevillista y su grupo inversor para hacerse con el control total de la sociedad mercantil.

Cambios en la oferta

La propuesta inicial que se venía trabajando contemplaba una operación de mayor dimensión: una oferta de 450 millones de euros, la adquisición de un paquete accionarial amplio y una inyección económica para reforzar directamente al club. Sin embargo, la última oferta presentada a los accionistas es de 222 millones de euros.

La nueva oferta permitiría alcanzar el control del club, pero dejaría fuera a una parte relevante del accionariado, con una inversión menor a la pactada, menos acciones adquiridas y un mayor control societario por parte de Sergio Ramos.

Desde el mes de enero

El cambio de escenario ha provocado un fuerte malestar entre los accionistas vendedores, que consideran que la nueva propuesta incumple de manera drástica la inversión prevista y deja fuera a una parte muy importante del capital social que inicialmente iba a ser adquirido.

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El origen de la operación se remonta al mes de enero, cuando se firmó una carta vinculante con Five Eleven y Sergio Ramos. Aquel documento fue interpretado como la mejor oferta existente para la compra del Sevilla FC y llevó a aparcar otras alternativas que estaban sobre la mesa como la de Antonio Lappí y otras de un nivel económico similar.