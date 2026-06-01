Paula Blasi será la gran atracción de la Volta en 18 días

Paula Blasi será la gran atracción de la Volta Catalunya, que empieza el viernes 19 de junio en la localidad de Santa Susanna. La ronda catalana femenina tendrá tres etapas. La segunda, que finalizará en La Molina, será el principal reto para la ciclista barcelonesa y las rivales entre las que destacan, sobre todo Marianne Vos, vencedora de la primera edición de la prueba en 2024 y estrella histórica del ciclismo.

Blasi es, en estos momentos, la gran atracción del ciclismo femenino y la corredora con mayor proyección en el pelotón internacional. Ya está en cuarto lugar de la clasificación mundial, gracias, sobre todo, a la victoria conseguida en la Vuelta.

A los 23 años disputa la primera temporada completa como profesional, curso ciclista en el que aparte de la ronda española también se ha impuesto en la Amstel Gold Race y ha sido tercera de la Flecha Valona y quinta de la Lieja-Bastoña-Lieja. Asimismo, también se ha apuntado la Clásica de Durango, en Vizcaya.

Tres etapas

La disputa de la Volta es una apuesta personal de Blasi quien desde el principio de año recalcó al UAE, su actual equipo, el deseo de correr la carrera catalana que ganó en 2025 Demi Vollering, la número uno del ciclismo mundial.

La primera etapa comenzará y acabará en Santa Susanna, con un recorrido complicado, aunque sin alta montaña, que aparecerá en la segunda jornada, entre Sant Vicenç de Castellet y La Molina, un día especialmente duro con 130 kilómetros, una distancia exigente.

La Volta acabará el domingo 21 de junio en la avenida de Maria Cristina de Barcelona aparentemente con la clasificación general resuelta el día anterior y un esprint a la vista.

22 equipos

La presencia de Blasi refuerza a la Volta en el tercer año de existencia y además tendrá el honor de ser algo así como una especie de aperitivo de cara al Gran Départ del Tour en Barcelona, al compartir una zona del recorrido de las dos primeras etapas de la ronda francesa como última carrera oficial en Catalunya antes del inicio de la Grande Boucle. El anuncio de la participación de la ciclista de Esplugues de Llobregat coincide con la información adelantada por ‘La Gazzetta dello Sport’ que sitúa a la corredora catalana en la órbita del Lidl-Trek para 2026, la misma escuadra que lidera Juan Ayuso en categoría masculina.

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Hasta 22 equipos disputarán la Volta donde sobresalen otras dos corredoras, la catalana Mireia Benito y la vasca Usoa Ostolaza, cuarta clasificada de la Vuelta y en un gran momento de forma.