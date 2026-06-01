Luis de la Fuente: "Lamine tiene la obsesión del Mundial"

Luis de la Fuente, 64 años, luce un estado de forma impresionante. "Ya tengo ganas de coger mis pesas", dice con una sonrisa a media mañana cuando atiende a Prensa Ibérica en el Instituto Cervantes de Madrid. El riojano contagia su optimismo y está entusiasmado tras iniciar este sábado pasado el trabajo con sus pupilos para el Mundial del 2026.

Arrancó usted fuerte cuando anunció en la lista que van a por el Mundial...

Como planteamiento de inicio pues sí, es legítimo pensar que estamos preparados para ganar el Mundial, pero también es racional pensar que hay 8 o 9 selecciones con el mismo planteamiento y nivel que nosotros. Si me preguntas si estamos capacitados para ganar el Mundial, diré siempre que sí.

¿En qué argumentos futbolísticos se basa?

No hay más que mirar la relación de futbolistas que hay en España, no solo estos 26, sino también otros que podían estar. Nuestro nivel futbolístico es el mejor del mundo, con futbolistas excepcionales en todas las posiciones. Con unos resultados que avalan la forma de entender el fútbol y la idea. Ahora, nos vamos a encontrar a selecciones con un perfil parecido al nuestro, con una idea de pelear por lo máximo.

Sobre todo con un estilo futbolístico que ya ha cuajado: jugar, presionar alto, tener el balón, ¿hay poco que tocar?

Exacto. Nuestra fortaleza radica en conocer al tipo de futbolista que tenemos, a nuestra materia prima. Convivimos con ellos desde hace tiempo y sabemos lo que nos pueden dar, podemos pedir muchas cosas, pero sabemos lo que nos pueden dar. Podemos jugar con una idea reconocible e identificada. Pero hay que seguir mejorando, la dificultad de la competición lo va a demandar. Ganar el Mundial nos va a exigir la excelencia.

¿El camino más corto para ganar es jugando bien?

En el mundo del fútbol, a un partido, aún siendo superior al rival, puedes perder. Entendiendo esta dificultad, vamos a cuidar todos los detalles. No cometer errores, minimizando al rival… para estar más cerca de ganar.

De la Fuente es muy optimista de cara al Mundial / Sergio Reyes

¿El dominio de las áreas es fundamental?

El fútbol es eso. La fase defensiva, que te hagan poco peligro y en la fase ofensiva, generar opciones de gol. Aún dominando estas situaciones, el rival te puede ganar sin tirar a portería, con un rechace. También puedes generar muchas ocasiones de gol, que el portero pare mucho o no estar acertados. Debes tener cuidado con todo. Tener el control del juego.

Muchos de los jugadores de este grupo llegan escarmentados del Mundial de 2022 con la caída ante Marruecos, pese a dominar totalmente el juego.

La historia del fútbol está llena de estas situaciones. Jugando no muy bien ganas o siendo superior al rival, pierdes. Hay que mantener el equilibrio. Controlar el juego, entender que a veces puedes ser dominando y generar acciones de peligro, como se ve en el fútbol moderno, con transiciones rápidas. Tenemos a jugadores para actuar en diversos recursos.

¿El desequilibrio pasa en gran parte por Lamine Yamal?

No hay que cargar toda la responsabilidad en Lamine, sabiendo que es excepcional, tenemos la suerte que juegue con nosotros, también hay otros compañeros que lo hacen mejor, Lamine no sería nada si no tuviera la ayuda de jugadores excepcionales como tiene en su club o en la selección. Entre todos lo vamos a ayudar a que despliegue todo el potencial futbolístico, que es muy grande.

¿La idea es que llegue al primer partido ante Cabo Verde del 15 de junio?

Nuestros servicios médicos y el preparador físico han estado en Barcelona, la relación es excepcional, tenemos toda la información del jugador. Creemos que con el proceso que sigue podría llegar incluso al primer partido, pero no vamos a forzar a nada, aunque si hay un momento para forzar es en un Mundial. Si él está bien, con convencimiento y los médicos nos dan con seguridad el Ok, veremos que pasa. Si tiene que jugar o quizá no nos urge para el primero o quizá tampoco para el segundo. Porque nosotros queremos tener un recorrido largo en el Mundial. Si tiene que estar para el tercero estará.

¿Lo mismo con Nico Williams?

Sí, igual con Nico, con Mikel Merino. Siempre veremos si pueden jugar con máxima garantía en el primer partido porque la exigencia va a ser máxima.

¿No le da miedo llegar con tantos tocados?

Qué va, porque vamos con los plazos tranquilos, la comunicación con los clubs, con el Athletic o el Arsenal nos da la seguridad que los jugadores van a llegar bien. Es más, tenemos una ventaja, ese inconveniente de la carga de partidos, fatiga. En una situación negativa puede ser positiva porque estarán frescos de lesiones, quitando la de Merino, que es de larga duración, la resto son menores. No son tan importantes.

De la Fuente siempre ha tenido una gran relación con Lamine Yamal / VASSIL DONEV / EFE

Lamine tiene en la cabeza el Balón de Oro...

Es normal. Son jugadores que ven cosas diferentes tanto dentro del campo como también fuera. Hay que mirar más allá, es la virtud de los genios, los cracks, que no vemos el resto de mortales. Me alegro de que sea así. Estará más cera de conseguir los premios personales, si el colectivo le ayuda, y él también se implica con el trabajo colectivo.

¿Ha hablado con Lamine este tiempo? ¿Cómo lo ha encontrado?

Quería centrarse en su recuperación, está en el proceso final. Estaba entregado a su club con una temporada fantástica. En el momento que empieza a pensar en el Mundial, el objetivo era el Mundial, Mundial, Mundial… está obsesionado con esta competición. Igual que el resto de compañeros. No podemos centrarnos solo en Lamine. Tenemos al mejor jugador del mundo que es Rodrigo Hernández, a Pedri, a Merino, Fabián… La relación es excepcional

¿Qué me dice de Gavi?

Es emocionante lo que vimos con sus imágenes tras conocer que estaba en la lista. Siento un afecto especial por él, maravilloso, se hace querer por todos, los jugadores y la delegación entera, fue emocionante verle disfrutar y lo feliz que estaba. Se lo ha ganado. Es un ejemplo de superación, después de dos gravísimas lesiones, trabajar y competir al nivel que lo está haciendo, que es altísimo en su club. Son campeones de Liga con una participación muy importante.

"Siento un afecto especial por Gavi. Es maravilloso, se hace querer por todos, los jugadores y la delegación entera, fue emocionante verle disfrutar y lo feliz que estaba. Se lo ha ganado. Es un ejemplo de superación"

¿Ahora ya se puede decir que ha entrado por Fermín o no tiene nada que ver?

Podían estar los dos tranquilamente. Lo de Fermín es una desgracia importante para él, es de un perfil parecido al de Gavi, muy querido, además estaba en un momento fantástico.

¿Dónde tiene previsto colocar a Eric Garcia?

En un principio, en nuestra conformación de grupo de plantilla, lo contemplamos como central. Ahora puede jugar a un nivel superior también de central o de mediocentro. Veremos según se desarrolle la competición, la exigencia de los partidos… no solo en el caso de Eric, una de las fortalezas es que tenemos a jugadores muy versátiles.

Con Pau Cubarsí formó la pareja olímpica, el crecimiento de Pau también ha sido increíble…

Pues sí. Es normal, es un futbolista que es trasladable a Lamine o Gavi, es que no estamos viendo aún su mejor versión, creo que debutó con 17 años contra Brasil, está en un proceso de madurez, de juego, de asumir las categorías, de exigencia, queda mucho para darles y pedirles.

¿Pedri jugará más cerca de la base de la jugada?

Empezó con nosotros jugando más cerca del área, tiene capacidad, es un megacrack, para jugar allí porque tiene último pase, finalización, cosas que solo ve él. Ha rendido muy bien en una base de la jugada acompañando al medio centro y ha terminado jugando allí con nosotros. Tiene talento, como he dicho con Eric, puede jugar en varias demarcaciones.

¿Cómo valora la reconversión de Ferran Torres de extremo derecho en delantero centro"

He visto a Ferran Torres con 16 años en la selección valenciana y era un extremo increíble, con desborde, profundidad, centro, finalización, era goleador. Ha evolucionado como delantero centro importante, pero también creo que puede jugar en la banda derecha porque esas condiciones las sigue teniendo. Debe reciclarse un poco si debe jugar en la banda, pero pensamos en él como delantero centro. Lo está haciendo excepcionalmente bien y sus números son fantásticos.

¿Y a Dani Olmo dónde lo ve?

Dani Olmo en el Europeo sub-21 jugó de extremo derecho, de extremo izquierdo, de mediapunta y metió el gol de la final como delantero centro. Dani tiene un potencial futbolístico tremendo. Es muy versátil, puede jugar de forma natural en posiciones nivel Top. El juego entre líneas de Dani muy pocos lo tienen. Juega en la banda en la Eurocopa contra Alemania, centra a Merino en el gol de cuartos de final. Es un jugador excepcional en todas las posiciones. Nos da una gran alegría que pueda rendir en cualquier posición.

¿Joan Garcia pasó el examen en la última convocatoria?

Ya lo conocíamos. Nunca ha generado un debate o una duda con nosotros. Debuta conmigo en la selección sub-21, siempre ha estado muy valorado por los técnicos de la selección, pero hemos considerado que tenía porteros importantes por delante en momentos puntuales. No tiene mayor importancia. Ahora que está en un punto de madurez excepcional, compite en un club con exigencia máxima como es el FC Barcelona. Tiene el reconocimiento con el trofeo Zamora, gracias a compañeros, una madurez y se ha ganado el derecho a estar con nosotros. No ha generado duda ninguna. En el plano personal no generaba duda, en el plano futbolístico más de lo mismo.

"Joan Garcia tiene el reconocimiento con el trofeo Zamora. Se ha ganado el derecho a estar con nosotros. No ha generado duda ninguna"

¿Le ha ayudado que el Barcelona haya hecho de la necesidad virtud y tirar de muchos jugadores de casa por la crisis económica?

Es la historia del FC Barcelona. Si nos remontamos al pasado, siempre apuesta por el fútbol de base, siempre ha sacado grandes futbolistas, y de edades tempranas poder demostrar potencial futbolístico. Es una filosofía de club, otros clubs de España lo hacen igual, otros, con todo respeto, apuestan por otra línea de trabajo. A los que nos gusta el fútbol de cantera, celebramos a que se apueste a la gente de la base.

¿La Masia es un ejemplo de cantera?

Claro que sí, como el Athletic Club, Real Sociedad, el Valencia, Celta de Vigo...ahora hay una gran apuesta por la gente joven. Siempre apostaría. Nunca fallan. El futbolista español es el mejor en formación del mundo si se le dan posibilidades

"Si nos remontamos al pasado, el Barcelona siempre apuesta por el fútbol de base. Es una filosofía de club, otros clubs de España lo hacen igual, otros, con todo respeto, apuestan por otra línea de trabajo"

¿Hay que tener mucha cintura para no llevar a ningún jugador del Madrid?

No, porque nunca he pensado así. No pienso en el origen del futbolista.

Pero tendrá mucha presión mediática.

Vivo libre, ajeno, independiente del run run de fuera, hago lo que tengo hacer para mejorar el colectivo. No me interesa de donde vienen los jugadores o de donde dejan de venir. Los veo como jugadores del equipo de la selección española, me centro en el equipo y en lo mejor para la selección españla. Estoy muy tranquilo.

¿Ahora se le va a complicar la cosa si Mourinho llega al Madrid?

No, ¿por qué?

La última vez generó un cisma en la época de Del Bosque.

Lo conozco como persona, le tengo admiración como entrenador, es uno de los grandes técnicos mundiales de la historia. No veo motivo para que haya problema. Hablando se entiende la gente. Además tengo un gran amigo de Mourinho, como es mi amigo también, el director deportivo Aitor Karanka.

¿Con Flick se arregló el malentendido que hubo?

Noticias relacionadas

Hubo más ruido que realidad. Entiendo su postura como entrenador y él la mía como seleccionador. No ha habido ningún problema.