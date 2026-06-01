Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados elecciones ColombiaBarcelonaFeijóoLuz y gasFlorentino PérezZapateroSalouNatación artísticaGironaTomates
instagramlinkedin

Andà p'allá, bobo

Florentino se pega un tiro en el pie al asegurar que venderá el 5% del Real Madrid

Andá pallá Bobo by Emilio Pérez de Rozas

Andá pallá Bobo by Emilio Pérez de Rozas / ·

Emilio Pérez de Rozas

Emilio Pérez de Rozas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nadie, absolutamente nadie, piensa, en Madrid, en el Real Madrid y en el entorno del Real Madrid, que Florentino Pérez puede perder las elecciones del próximo domingo. Nadie.

Eso, debemos tenerlo claro y, allí, lo tienen clarísimo. Y, ya no digamos, si, encima, le permiten pasar de puntillas por la campaña y no acepta un cara a cara con Enrique Riquelme, el otro candidato.

Debate en el que, tal vez, Riquelme pudiese provocar algún que otro error grueso, tropezón, trabalenguas o fallo de interpretación del presidente o, simplemente, generar que el máximo mandatario blanco se equivocase a la hora de debatir ciertos temas delicados, por ejemplo, la venta de parte del Real Madrid.

Mucha gente, muchos socios, del Real Madrid piensan que Florentino ha cometido un error de bulto que, repito, no va a provocar que pierda las elecciones, pero que puede generar bastante ruido entre la masa social blanca o entre parte de los socios, al confirmar que tiene en mente vender el 5% del club.

Demasiadas dudas

Eso de confirmar, asegurar y dar por hecho que, si vuelve a salir presidente, venderá el 5% del club, ha provocado muchísimo ruido y, sobre todo, inquietud. Y la ha provocado por muy diversas razones que pueden influir, o no, en el cambio de voto.

Una: Florentino dice que quiere vender el 5% del Real Madrid para saber, realmente, cuánto vale el club.

Dos: Si quieres saber cuánto vale el club, es porque te lo quieres vender o tienes intención de vendértelo. Tú sondeas cuánto estaría dispuesto a pagar alguien por tu casa o tu coche, porque te lo quieres vender.

Tres: ¿No hay otra manera, sin vender parte del club, de saber cuánto vale? ¿No has fardado tú, recientemente, que Forbes ha dicho que tu club es el que más vale? ¿De qué te sirve saber cuánto te vale el club?

Florentino Pérez, este domingo en el Real Madrid-Granada de Liga F.

Florentino Pérez, este domingo, en el Real Madrid-Granada de Liga F. / AFP

Cuatro: No será que necesitas dinero urgentemente porque Sixt Street, el fondo norteamericano que te prestó el dinero para reconstruir el Santiago Bernabéu, ve que el negocio del estadio no acaba de arrancar, que los concierto millonarios se van al Metropolitano, por ejemplo, el de Bad Bunny, y que te cuesta devolver el préstamo.

Cinco: Dices que venderás el 5%. Y ¿por qué el 5% y no el 3% o el 15%? ¿O es que la intención es vender cada año un 5%? ¿O cada dos o tres años?

Y seis: No eres el club que más ingresas del mundo (dicen que 1.295 millones de euros) ¿para que necesitas más dinero?

No ha sido, no, una buena idea confirmar, darlo por hecho, que vas a meterle un mordisco a la propiedad de los socios, una propiedad que tu, presidente Florentino Pérez, dices que es intocable.

Repito, puede que no afecte a la votación, a los pasos a dar y afrontar en esta última semana electoral, puede que ni siquiera sirva este traspiés para agitar las aguas pero, teniendo como tiene supercontrolado el sanedrín de los compromisarios, Florentino ha cometido un error muy grave con ese anuncio.

Noticias relacionadas

Hubiese sido mucho más sencillo, no decir nada, salir reelegido, convocar una asamblea de socios compromisarios, todos tuyos, ‘florentinistas’, y aprobar lo que hubieses querido. Por ejemplo, vender el 5% del club. De momento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. España marca el camino de la natación artística al ritmo del 'Berghain' de Rosalía y queda segunda
  2. Andrea Fuentes desafía los límites de la sincronizada española con Rosalía: 'Es la rutina más difícil que se ha hecho nunca
  3. Moreira a Márquez: 'No sé cuánto tiempo vas a seguir, pero un día tengo que meterte la moto, quiero esa foto
  4. Los ‘fichajes’ de Riquelme para el Real Madrid: Cesc, Rodri, Raúl, Fabián, Bernardo Silva, Del Bosque...
  5. Alexia es de las personas más importantes de mi vida
  6. El refugio de Luis Enrique en Formentera: un infinito jardín con buganvillas, piscina y zonas 'chill out
  7. Laporta pone todos los huevos en la misma cesta
  8. Márquez: 'Lo más importante es que mentalmente estoy preparado para soportar otra recuperación

Florentino se pega un tiro en el pie al asegurar que venderá el 5% del Real Madrid

Florentino se pega un tiro en el pie al asegurar que venderá el 5% del Real Madrid

El equipo español de natación artística arrasa en Pontevedra con cinco oros

El equipo español de natación artística arrasa en Pontevedra con cinco oros

Los accionistas del Sevilla pasan al ataque contra Sergio Ramos: le acusan de fraude y piden daños y perjuicios

Los accionistas del Sevilla pasan al ataque contra Sergio Ramos: le acusan de fraude y piden daños y perjuicios

Oficial: Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal hasta el 30 de junio del 2029

Oficial: Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal hasta el 30 de junio del 2029

Culmina con éxito la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas

Culmina con éxito la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas

"Me dejé la vida por esto": así recuerda Pedri sus inicios en el Barca y su primer pase a Messi

"Me dejé la vida por esto": así recuerda Pedri sus inicios en el Barca y su primer pase a Messi

Pedri: "Los canarios tenemos una forma de vivir y de jugar al fútbol distinta a todas, y me siento orgulloso"

Pedri: "Los canarios tenemos una forma de vivir y de jugar al fútbol distinta a todas, y me siento orgulloso"

Así quedan los play-offs de ascenso a Primera