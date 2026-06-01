Florentino se pega un tiro en el pie al asegurar que venderá el 5% del Real Madrid

Nadie, absolutamente nadie, piensa, en Madrid, en el Real Madrid y en el entorno del Real Madrid, que Florentino Pérez puede perder las elecciones del próximo domingo. Nadie.

Eso, debemos tenerlo claro y, allí, lo tienen clarísimo. Y, ya no digamos, si, encima, le permiten pasar de puntillas por la campaña y no acepta un cara a cara con Enrique Riquelme, el otro candidato.

Debate en el que, tal vez, Riquelme pudiese provocar algún que otro error grueso, tropezón, trabalenguas o fallo de interpretación del presidente o, simplemente, generar que el máximo mandatario blanco se equivocase a la hora de debatir ciertos temas delicados, por ejemplo, la venta de parte del Real Madrid.

Mucha gente, muchos socios, del Real Madrid piensan que Florentino ha cometido un error de bulto que, repito, no va a provocar que pierda las elecciones, pero que puede generar bastante ruido entre la masa social blanca o entre parte de los socios, al confirmar que tiene en mente vender el 5% del club.

Demasiadas dudas

Eso de confirmar, asegurar y dar por hecho que, si vuelve a salir presidente, venderá el 5% del club, ha provocado muchísimo ruido y, sobre todo, inquietud. Y la ha provocado por muy diversas razones que pueden influir, o no, en el cambio de voto.

Una: Florentino dice que quiere vender el 5% del Real Madrid para saber, realmente, cuánto vale el club.

Dos: Si quieres saber cuánto vale el club, es porque te lo quieres vender o tienes intención de vendértelo. Tú sondeas cuánto estaría dispuesto a pagar alguien por tu casa o tu coche, porque te lo quieres vender.

Tres: ¿No hay otra manera, sin vender parte del club, de saber cuánto vale? ¿No has fardado tú, recientemente, que Forbes ha dicho que tu club es el que más vale? ¿De qué te sirve saber cuánto te vale el club?

Florentino Pérez, este domingo, en el Real Madrid-Granada de Liga F. / AFP

Cuatro: No será que necesitas dinero urgentemente porque Sixt Street, el fondo norteamericano que te prestó el dinero para reconstruir el Santiago Bernabéu, ve que el negocio del estadio no acaba de arrancar, que los concierto millonarios se van al Metropolitano, por ejemplo, el de Bad Bunny, y que te cuesta devolver el préstamo.

Cinco: Dices que venderás el 5%. Y ¿por qué el 5% y no el 3% o el 15%? ¿O es que la intención es vender cada año un 5%? ¿O cada dos o tres años?

Y seis: No eres el club que más ingresas del mundo (dicen que 1.295 millones de euros) ¿para que necesitas más dinero?

No ha sido, no, una buena idea confirmar, darlo por hecho, que vas a meterle un mordisco a la propiedad de los socios, una propiedad que tu, presidente Florentino Pérez, dices que es intocable.

Repito, puede que no afecte a la votación, a los pasos a dar y afrontar en esta última semana electoral, puede que ni siquiera sirva este traspiés para agitar las aguas pero, teniendo como tiene supercontrolado el sanedrín de los compromisarios, Florentino ha cometido un error muy grave con ese anuncio.

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Hubiese sido mucho más sencillo, no decir nada, salir reelegido, convocar una asamblea de socios compromisarios, todos tuyos, ‘florentinistas’, y aprobar lo que hubieses querido. Por ejemplo, vender el 5% del club. De momento.