El Espanyol pone en marcha la campaña de abonos para la temporada 2026-27

El RCD Espanyol ha puesto en marcha la campaña de abonos para la temporada 2026-27, una iniciativa que llega bajo el lema ‘Rebels d’arrel’ y con la voluntad de reforzar el vínculo entre el club y su masa social. La entidad blanquiazul apela al sentimiento de pertenencia de una afición que considera parte esencial de su identidad y de su historia.

Los socios podrán consultar del 1 al 3 de junio su cuota de abono a través del Área de Socios, revisar los importes y descuentos aplicables y actualizar sus datos personales. El periodo de renovación se abrirá el 8 de junio y finalizará el 28 de junio, fecha límite para mantener la localidad en el RCDE Stadium.

El proceso podrá realizarse de forma online, tanto desde la web como desde la aplicación oficial del club. La campaña contempla tres modalidades de pago: domiciliación bancaria, con cargo entre el 8 y el 11 de junio; pago con tarjeta, disponible del 8 al 28 de junio; y pago financiado con CaixaBank Payments, con opciones de fraccionamiento en 3, 6 o 9 meses.

Carnet digital

El carnet digital seguirá siendo gratuito para todos los abonados. En cambio, el carnet físico tendrá un coste de 8 euros para los pagos no domiciliados. Aquellos abonados que tengan domiciliado el pago, o que lo domicilien antes del 3 de junio, recibirán el carnet físico y su envío a domicilio durante el mes de julio sin coste adicional.

El Espanyol también mantendrá los incentivos a la fidelidad y a la asistencia. Los abonados que hayan asistido al 100% de los partidos de LaLiga EA Sports podrán optar a un 10% de descuento en la renovación de la temporada 2027-28, además de participar en sorteos y promociones especiales. También habrá ventajas para quienes alcancen el 90% y el 80% de asistencia.

Los cambios de localidad para los abonados renovados podrán solicitarse entre el 8 y el 28 de junio, mientras que las nuevas altas se gestionarán a partir del 15 de julio, en función de la disponibilidad y priorizando la antigüedad de socio. La campaña incluye además procesos específicos para la Grada Familiar y la Grada de Animación, esta última con una reorganización prevista para mejorar el ambiente y el impacto visual en el estadio.

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Entre las ventajas para los abonados, el club destaca descuentos en entradas, productos oficiales, experiencias VIP, RCDE Escola, Campus y Clínics, además del acceso a partidos del Espanyol B y del Femenino en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. La entidad también mantiene la modalidad de carnet de socio para aquellos aficionados que quieran conservar su antigüedad y beneficios sin disponer de asiento en el estadio.