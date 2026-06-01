El equipo español de natación artística arrasa en Pontevedra con cinco oros

España convirtió Pontevedra en su piscina talismán. La selección de natación artística firmó una actuación sobresaliente en la cita gallega de la Copa del Mundo y cerró el fin de semana con un balance de cinco medallas de oro y cuatro de plata, un resultado que confirma el gran momento del equipo y refuerza su papel entre las potencias internacionales de la disciplina.

El conjunto español compitió ante un público entregado y respondió con autoridad en casi todas las rutinas. La mezcla de precisión técnica, riesgo coreográfico y madurez competitiva permitió al equipo dominar varias pruebas y mantener una línea de regularidad muy alta durante toda la competición.

Iris Tió volvió a ser una de las grandes referencias de la selección. La nadadora catalana lideró varios de los éxitos españoles y demostró una vez más su capacidad para sostener la exigencia tanto en las pruebas individuales como en las rutinas compartidas. Junto a Lilou Lluís, también dejó una de las actuaciones más sólidas del fin de semana en el dúo libre.

Pistas de futuro

El equipo español también brilló en las rutinas colectivas, donde mostró una identidad cada vez más reconocible: propuestas ambiciosas, dificultad elevada y una interpretación con personalidad. Pontevedra fue, además, un escenario importante para probar ejercicios del nuevo ciclo y medir el estado del grupo frente a rivales de primer nivel.

La competición dejó asimismo buenas señales de futuro. Más allá de las medallas, España presentó un bloque competitivo, con deportistas consolidadas y nuevas incorporaciones capaces de asumir protagonismo. Esa profundidad de plantilla es una de las claves para afrontar los próximos retos internacionales con garantías.

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Con cinco oros y cuatro platas, la selección sale de Pontevedra reforzada y con la sensación de haber dado un paso adelante. El resultado no solo premia el trabajo del equipo técnico y de las nadadoras, sino que confirma que España mantiene una línea ascendente en una disciplina cada vez más exigente y abierta a la innovación.