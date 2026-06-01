El doble Balón de Oro Kevin Keegan revela sufrir un cáncer en estadio 4, el más avanzado

La leyenda del fútbol inglés Kevin Keegan, de 75 años, reveló en declaraciones publicadas por el diario 'The Daily Mail' que el cáncer que padece desde hace varios meses había alcanzado el estadio 4 -el más avanzado-.

"Me dijeron que había un médico de renombre que utilizaba un nuevo método para combatir mi cáncer en estadio 4", declaró el antiguo capitán de la selección de Inglaterra sobre el escenario del Tyne Theatre and Opera House en Newcastle este fin de semana, unas palabras recogidas el lunes por el 'Daily Mail'.

El club de la Premier League Newcastle envió en un mensaje en X su "apoyo sincero y sus mejores deseos" a Keegan y a su familia. Ya había anunciado a principios de enero que seguía un tratamiento para curar un cáncer diagnosticado recientemente, sin precisar su naturaleza ni su gravedad, limitándose a decir que había sido ingresado en el hospital.

Fichado por el Liverpool en 1971, a los 20 años, el delantero fue tres veces campeón de Inglaterra y una vez campeón de Europa en 1977, antes de fichar ese mismo año por el club alemán Hamburgo. Luego regresó a Inglaterra, donde defendió los colores de Southampton y Newcastle.

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Sumó 63 partidos con los Three Lions, de los que fue capitán, y marcó 21 goles. Posteriormente emprendió una carrera como entrenador que lo llevó a los banquillos de Newcastle, Fulham, Manchester City y de la selección de Inglaterra.