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ACABA LA SEGUNDA DIVISIÓN

Así quedan los play-offs de ascenso a Primera

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas son las semifinales de las que saldrá un equipo para la máxima categoría

Los jugadores del Castellón celebran la victoria sobre el Eibar y la plaza para optar al ascenso a Primera.

Los jugadores del Castellón celebran la victoria sobre el Eibar y la plaza para optar al ascenso a Primera. / Andreu Esteban / EFE

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La última jornada de Segunda División acabó de decidir las cuatro plazas de ascenso a Primera. Los duelos Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas conforman los enfrentamientos de semifinales. Todos los partidos, incluidos los de la final, se disputarán a las 21 horas.

El conjunto almeriense, que concluyó tercero tras imponerse este domingo por 1-0 al Valladolid, visitará el próximo sábado al Castellón, que logró el último billete en juego para la promoción al doblegar por 2-1 al Eibar.

Por su parte, el Málaga, cuarto clasificado, tras batir por 0-2 al Zaragoza, viajará el próximo domingo hasta Canarias para medirse con el Las Palmas, que concluyó quinto tras vencer por 1-2 al Deportivo de La Coruña, ya ascendido a Primera. Los partidos de vuelta se disputarán el martes 9 de junio en Almería, y el miércoles 10 de junio en Málaga. Todos a las 21 horas.

Los dos vencedores de cada eliminatoria se jugarán la única plaza de ascenso a doble vuelta, el domingo 14 y el sábado 20. La ida se jugará en el campo del equipo peor clasificado.

Los jugadores del Málaga celebran su segundo gol durante el partido disputado en el campo del Real Zaragoza.

Los jugadores del Málaga celebran su segundo gol durante el partido disputado en el campo del Real Zaragoza. / JAVIER BELVER / EFE

- Semifinales, ida:

Sábado 6 de junio: Castellón-Almería

Domingo 7 de junio: Las Palmas-Málaga

- Semifinales, vuelta:

Martes 9 de junio: Almería-Castellón.

Miércoles 10 de junio: Málaga-Las Palmas

- Final

Domingo 14 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas.

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Sábado 20 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas

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