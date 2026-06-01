ACABA LA SEGUNDA DIVISIÓN
Así quedan los play-offs de ascenso a Primera
Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas son las semifinales de las que saldrá un equipo para la máxima categoría
La última jornada de Segunda División acabó de decidir las cuatro plazas de ascenso a Primera. Los duelos Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas conforman los enfrentamientos de semifinales. Todos los partidos, incluidos los de la final, se disputarán a las 21 horas.
El conjunto almeriense, que concluyó tercero tras imponerse este domingo por 1-0 al Valladolid, visitará el próximo sábado al Castellón, que logró el último billete en juego para la promoción al doblegar por 2-1 al Eibar.
Por su parte, el Málaga, cuarto clasificado, tras batir por 0-2 al Zaragoza, viajará el próximo domingo hasta Canarias para medirse con el Las Palmas, que concluyó quinto tras vencer por 1-2 al Deportivo de La Coruña, ya ascendido a Primera. Los partidos de vuelta se disputarán el martes 9 de junio en Almería, y el miércoles 10 de junio en Málaga. Todos a las 21 horas.
Los dos vencedores de cada eliminatoria se jugarán la única plaza de ascenso a doble vuelta, el domingo 14 y el sábado 20. La ida se jugará en el campo del equipo peor clasificado.
- Semifinales, ida:
Sábado 6 de junio: Castellón-Almería
Domingo 7 de junio: Las Palmas-Málaga
- Semifinales, vuelta:
Martes 9 de junio: Almería-Castellón.
Miércoles 10 de junio: Málaga-Las Palmas
- Final
Domingo 14 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas.
Sábado 20 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas
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