El Barça incorpora nuevas miradas: la inclusión también diseña

En el fútbol, casi todo se mide en resultados. Goles, títulos, puntos, ingresos, audiencias. Sin embargo, el ecosistema de un club como el FC Barcelona también se construye en otros terrenos menos visibles pero de capital importancia para su identidad: los valores que proyecta, las alianzas que impulsa y la manera en que decide abrir sus espacios a voces que durante demasiado tiempo han quedado fuera del centro de la escena. La última iniciativa azulgrana en el ámbito de la moda va precisamente en esa dirección.

El Barça ha iniciado una colaboración con La Casa de Carlota, un estudio creativo pionero que trabaja con equipos formados por diseñadores profesionales y personas con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades intelectuales. La propuesta no se limita a apoyar una causa social desde la distancia. El objetivo es incorporar esa diversidad al proceso creativo real del club, con una colección cápsula de cinco piezas que llegará próximamente a las tiendas físicas y a la tienda online en julio.

La alianza se articula a través de Barça Licensing & Merchandising, la sociedad que gestiona el negocio de retail y licencias del club, y cuenta con el impulso del Área de Diversidad, Equidad e Inclusión. El detalle es relevante: la inclusión no aparece aquí como un mensaje externo, sino integrada en una línea de producto propia, con impacto directo en la marca Barça y en su relación con los aficionados. "La voluntad del Barça es impulsar colecciones de moda que vayan más allá de la estética. Que tengan un proposito de impacto real. Queremos combinar creatividad y moda con un mensaje detrás", asegura Maite Laporta, responsable del área de Inclusión y Diversidad del Barça. "Queríamos crear una propuesta con identidad propia", señala Laporta.

Participación de futbolistas

La colección, todavía pendiente de presentarse en detalle, ha contado además en el proceso con la participación de futbolistas de los primeros equipos masculino y femenino. "Somos muy conscientes de las sensibilidades de cada uno de nuestros jugadores y jugadoras y en la medida de lo posible intentamos que los proyectos que les pedimos que participen tenga sentido que sean ellos quienes se involucren", explica la responsable. Ese vínculo con los jugadores y jugadoras añade una dimensión simbólica al proyecto, porque conecta el talento creativo de personas neurodivergentes con algunos de los rostros más reconocibles del club. En un entorno tan expuesto como el del Barça, esa visibilidad puede contribuir a cambiar imaginarios sobre la discapacidad intelectual. "Para el club, la inclusión y la diversidad no son solo valores que se explican, son una manera real de entender quienes somos y como nos relacionamos internamente y con toda la comunidad. Somos conscientes del altavoz que tenemos como Barça y el impacto que pueden tener nuestras acciones", afirma Laporta.

La colaboración fue presentada en el palco del Spotify Camp Nou durante el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Betis, el último partido en casa de la temporada 2025/26. La puesta en escena coincidió con el Mes Europeo de la Diversidad, una campaña promovida por la Comisión Europea para fomentar entornos más inclusivos. Pero el mensaje de fondo va más allá del calendario institucional: el club quiere situar la diversidad dentro de su identidad contemporánea. "La creatividad es mucho más fructífera cuando incorpora miradas y sensibilidades diversas", afirma Laporta.

Visión humana

Ahí reside una de las claves del proyecto. La creatividad no surge solo de la técnica, sino también de la forma de observar el mundo. "La creatividad en La Casa De Carlota parte de una visión muy auténtica y humana", señala Laporta. Las personas con discapacidad intelectual han sido históricamente situadas en los márgenes de muchos sectores profesionales, también en aquellos vinculados a la cultura, el diseño y la comunicación. Para el Barça, la iniciativa encaja en una lectura amplia de su lema más reconocible.

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La futura colección cápsula será otra prueba visible de esta colaboración con la que el FC Barcelona abre nuevamente la puerta a la diversidad dentro de su ecosistema. Una puerta por la que entran diseñadores, creativos neurodivergentes, futbolistas, aficionados y una idea sencilla pero poderosa: cuando se amplía la mirada, también se amplía lo que un club puede llegar a representar.