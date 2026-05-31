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Ni un jugador del Barça o del Real Madrid en el once ideal de la Champions

David Raya, del Arsenal, y Marcos Llorente, del Atlético, los dos únicos españoles en la alineación de la UEFA

David Raya y Marcos Llorente, en el once ideal de la Champions

David Raya y Marcos Llorente, en el once ideal de la Champions

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Ni un jugador del Barça, eliminado en cuartos de final por el Atlético, ni del Real Madrid, figuran en la alineación ideal de la Champions seleccionada por la UEFA. En el once hay dos jugadores españoles, el portero del Arsenal David Raya y Marcos Llorente, del Atlético de Madrid. Los futbolistas del París Saint Germain, campeón del torneo, copan el equipo con cinco integrantes.

Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele son los jugadores del París Saint Germain incluidos en el mejor equipo de la Champions. Hay tres del Arsenal, subcampeón: el defensa central Gabriel, quien falló el último penalti en la tanda decisiva, el centrocampista Declan Rice y el susodicho Raya. Del Bayern Múnich figuran dos, el inglés Harry Kane y el extremo francés Michael Olise.

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Así, el mejor equipo de la Liga de Campeones es el formado por David Raya; Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel, Nuno Mendes; Vitinha, Declan Rice, Kvaratskhelia; Michael Olise, Dembele y Harry Kane.

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