Al Europa se le escapa la victoria ante el Celta en el minuto 98

El Europa tendrá que ganar al Celta Fortuna, en Vigo, si pretende ascender a Segunda División. Por la vía ordinaria, durante los 90 minutos, o en la prórroga en el partido de vuelta de la eliminatoria que se disputará el próximo domingo (16.15 h) en Balaídos.

Al histórico equipo de Gràcia se le escapó la victoria mínima en el tiempo añadido en el partido jugado en Can Dragó (1-1) que casi agota las localidades ante la histórica oportunidad escapulada de regresar a Segunda desde el descenso de 1968. Andrés Antañón neutralizó el gol de Jordi Cano que había adelantado al Europa poco antes del descanso al recibir un magnífico pase de Ghailan que le dejó solo frente al meta Carrillo. Pudo elevar el 2-0 al marcador en otro gran pase de Meshak en la segunda mitad.

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El meta europeísta Flere había efecuado la primera intervención antes de que el Europa dispusiera de sus oportunidades, entre ellas un córner directo de Gallastegui que golpeó en el poste, y no intervino de nuevo hasta la segunda mitad. Una salida mal calculada en un centro frontal dejó la portería desguarnecida y permitió al Celta igualar en el minuto 98. El tiempo se alargó porque el árbitro hizo tres consultas en el VAR que no cambiaron su opinión.