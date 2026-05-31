UE Cornellà - Badalona (4-1)
El Cornellà de Messi se lleva el primer asalto ante el Badalona (4-1) y sigue soñando con el ascenso
El conjunto verde se impuso al escapulado en la ida de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF (4-1).
El esperado duelo del área metropolitana entre la UE Cornellà y el Badalona concluyó este domingo con un claro triunfo del club adquirido por Leo Messi (4-1). El conjunto verde superó al escapulado en el primer asalto de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF. La vuelta se celebrará en una semana en Badalona. El vencedor se medirá en el pulso final con el ganador del grupo gallego. El Arteixo superó este domingo al Compostela, el gran favorito, en la ida de un pulso que se decidirá en Santiago (2-1).
Cornellà y Badalona llegaron al choque final de la fase autonómica tras superar en la primera eliminatoria con muchos apuros al Vilanova y L’Hospitalet, respectivamente. Los dos equipos pasaron por su mejor clasificación en la Liga. Ahora buscan un puesto en la final nacional en esa ruta inacabable que se ahorró el Manresa al ser el campeón del grupo 5 de la Tercera RFEF.
Cambio de tendencia
En el Municipal de Cornellà salió victorioso el conjunto de Ignasi Sanabre, que fue muy superior al de Mikel Azparren. Nada que ver con los dos anteriores choques del curso, cuando el cuadro escapulado batió al verde por 4-1 y 2-4. El contexto ha cambiado y la ilusión es máxima en el conjunto del Baix Llobregat.
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