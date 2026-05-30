Gimnasia rítmica
España revalida el título de campeona de Europa por conjuntos
Las pupilas de Alejandra Quereda ganan su segundo oro consecutivo continental en el concurso completo.
El equipo español de gimnasia rítmica revalidó el título de campeona de Europa por conjuntos que conquistó el pasado año, tras colgarse este sábado la medalla de oro en la final del concurso completo de los Europeos que se disputan en la ciudad búlgara de Varna con un total de 57,650 puntos.
El combinado español, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, aventajó en 4,200 unidades a Rusia, que se colgó la medalla de plata con una nota de 53,450.
Completó el podio el equipo de Israel, que logró el bronce con una calificación de 53,350 puntos, 4,300 unidades menos que el conjunto dirigido por Alejandra Quereda.
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