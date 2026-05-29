Victoria del Barça en el homenaje al eterno Sergio Lozano

No hay mejor manera de empezar unos play-offs que con una victoria en el Palau Blaugrana. El equipo de Javi Rodríguez ha ganado el primer partido de cuartos ante Valdepeñas por 4-1 con goles de un inspirado Fits por partida doble, Matheus y Alberto en propia puerta. Al terminar el partido, se ha hecho un homenaje al eterno Sergio Lozano.

El duelo ha comenzado con intensidad. Valdepeñas ha salido atrevido, con posesiones largas y, ya en el minuto tres, Naranjo se ha encontrado con el palo tras un remate por la banda izquierda. A partir de ahí, el Barça ha despertado y ha empezado a dominar el duelo. La primera ha sido de Pito, que ha encarado a su marcador, pero su disparo ha salido desviado. Avisaba un conjunto azulgrana que ya pisaba el acelerador.

Fits enciende el Palau

Poco antes del minuto cinco, ha llegado el primero del Barça. Fits ha recibido el balón en la derecha, ha encarado al defensa, lo ha mareado, se lo ha colocado a la izquierda con una finta, ha vuelto a recortar y ha fusilado a Borja con la derecha. Gol de auténtico crack (1-0, min. 5).

Tan solo un minuto después, Gauna, con una gran jugada individual haciendo una croqueta ante José Mario, le ha dado el balón a Fits que, no contento con el primer gol, se ha girado y ha chutado fuerte el balón al primer palo, lejos del alcance de Borja (2-0, min. 6). El Palau se ha sumado al espectáculo del brasileño, en estado de gracia.

El tercero, de Matheus

Valdepeñas no ha bajado los brazos, al contrario. Este jarro de agua fría ha hecho reaccionar a los visitantes, que han sacado al portero-jugador varias veces para intentar incomodar a un Barça firme en defensa. Además, han vuelto a la tendencia inicial con posesiones largas. Aun así, Gauna, con sus conducciones, y Antonio, con la calma que le pone al partido cuando todo está acelerado, han sido los conductores de un Barça que quería ampliar el marcador.

Fits seguía a lo suyo y ha estado a punto del hat-trick, pero la gran estirada de Borja lo ha evitado. Aun así, las transiciones ofensivas de los azulgranas cada vez eran más peligrosas y, en una de ellas, Touré ha hecho un gran cambio de ritmo y ha dejado en bandeja a Matheus el tercer gol (3-0, min. 16).

En propia puerta

Los castellanomanchegos han respondido a 23 segundos de irse a los vestuarios con una buena jugada de Nicolás, que ha recibido en el centro del campo, se ha girado y, en el uno contra uno, ha regalado el gol a Naranjo para acortar distancias (3-1, min. 20).

Los dos equipos han salido a la segunda parte con las mismas intenciones, buscando ser ofensivos. El Barça se ha encontrado con el premio con un gol en propia puerta de Alberto que ha provocado Gauna con una nueva conducción (4-1, min. 23). Valdepeñas ha vuelto a responder con un buen gol de Yáñez, pero los árbitros lo han anulado porque el balón había salido por la banda previamente.

Homenaje con leyendas

Los visitantes lo han intentado, pero Dídac no ha dado pie ni siquiera a que se metieran en el partido. Además, los visitantes han sumado la quinta falta con ocho minutos todavía por jugar, lo que lo ha puesto más difícil. Tanto Joao Victor como Matheus han tenido el quinto; el primero se ha encontrado con el palo y el segundo no ha materializado un doble penalti. Antonio también lo ha tenido con un penalti que Borja ha vuelto a detener. El 4-1 ya no se movió y el Barça tendrá el lunes la opción de sellar el pase a semifinales.

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Cuando ha terminado el partido, el Palau Blaugrana ha rendido homenaje a Sergio Lozano y se ha retirado su camiseta. Los jugadores del Barça han hecho un pasillo al ‘9’ y los Dracs han animado la fiesta, a la que también se ha sumado el futbolista. Un día especial con otras leyendas de la sección como Paco Sedano o Ferrao.