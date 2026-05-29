Los Spurs fuerzan el séptimo partido tras apalizar a los Thunder: “Frente a la adversidad, jugamos con más confianza”

Se marchó Wembanyama sin declarar tras perder el quinto partido en Oklahoma el martes, así que regresó a San Antonio el jueves con una actuación estratosférica para callar unas cuantas bocas. Había sido objeto de críticas por su huida, pero esta vez fue alabado por su capacidad de redimirse en cuestión de 48 horas. Pasó de los 20 a los 28 puntos e incrementó su acierto en hasta 20%, pero atribuyó el mérito a sus compañeros: "Jugamos en equipo. Nos pasamos el balón y confiamos en el plan, como siempre". Con la inestimable ayuda de Dylan Harper, que solo falló tres tiros de nueve, y aprovechándose del bajón de Shai, que apenas logró 15 puntos, los Spurs le endosaron una paliza a los Thunder para forzar el séptimo partido de las Finales de Conferencia Oeste (91-118).

Era la primera vez que este grupo de jóvenes Spurs, encabezados por su líder alienígena de 22 años, se asomaba al abismo en los playoffs. Hasta ahora, en la primera postemporada de la franquicia tejana desde 2019, habían eliminado a sus contrincantes sin el riesgo de despedirse con una derrota. En cinco partidos se deshicieron de los Blazers, y en seis machacaron a los Timberwolves. Si quieren volver a las Finales por primera vez desde 2014, cuando conquistaron su quinto anillo frente a los Heat de LeBron, deberán hacerlo en siete, contra los vigentes campeones, en su casa, este sábado por la noche.

Sequía

“Atacaremos el momento”, proclamó Mitch Johnson en la previa del encuentro, y sus deseos fueron órdenes para sus pupilos. Salió Wembanyama inconsciente desde el triple, enchufando sus dos primeros lanzamientos desde la distancia. La determinación del francés marcó el ritmo del encuentro, con una regularidad anotadora que los visitantes solo pudieron mantener hasta el intervalo. Un parcial de 32-13 sometió a los Thunder en el tercer cuarto, en el que encajaron una racha de 22-0, la peor de toda su historia en playoffs. Cataclísmica fue la sequía anotadora, que duró 8 minutos seguidos y enterró cualquier esperanza de sellar el pase a las Finales, donde ya esperan los New York Knicks desde el martes 26 tras barrer a los Cavaliers.

Los jugadores de los Knicks celebran su pase a las Finales con el trofeo de campeones del Este. / GREGORY SHAMUS / Getty Images via AFP

“Frente a la adversidad, con la espalda contra la pared, rendimos, jugamos bien, con más confianza”, sentenció Stephon Castle al finalizar un duelo que tuvo un solo dueño de principio a fin, y en el que solamente cometió una pérdida y repartió 9 asistencias, además de anotar 17 puntos con un 50% en tiros de campo: "Nuestra energía siempre está en el lugar correcto, y hacemos todas las pequeñas cosas para darnos la mejor oportunidad de ganar." Existía especulación sobre el estado físico de un grupo que atraviesa su primer gran recorrido en playoffs, pero extinguieron cualquier duda sobre su resiliencia física y mental con otra demostración de valentía que dejó al técnico rival desubicado: “No creo que hayamos hecho nada malo.”

Lastrados

Al revisar las estadísticas, se daría cuenta Mark Daigneault de que su equipo se estancó desde el triple, con un 25% de efectividad. Mejores números respecto al 18% del cuarto partido, que también perdieron en San Antonio con la posibilidad de ponerse 3-1 arriba y ofrecerle descanso a Jalen Williams. No tuvo más remedio que insertar a su segunda espada en este crítico enfrentamiento, para el que no tuvo respuesta un jugador lastrado por la lesión de isquio. Falló su único tiro, perdió dos balones y los Thunder recibieron 18 puntos más de los que anotaron durante los 10 minutos que duró en pista.

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Acostumbrados a gozar de su profundidad de plantilla, los Thunder notaron la ausencia de Ajay Mitchell, una de las grandes revelaciones de estos playoffs. El base de 23 años lleva lesionado desde el tercer partido, del que se retiró con dos puntos y tres pérdidas, pero que hasta ese momento había sido instrumental en la defensa por el título, barriendo a Phoenix Suns y Los Angeles Lakers para clasificar a sus segundas Finales de Conferencia consecutivas. Quien se presentó pero no influyó fue Chet Holmgren, que vio como dos de sus ocho intentos eran denegados por Wembanyama y Devin Vassell. Este último resumió a la perfección la respuesta de los Spurs, pasando de un 2/11 a un 4/7 en tiros de campo.