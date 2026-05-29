Tenis
Roland Garros: Alex Michelsen - Rafa Jódar, en directo
Redacción
El español Rafael Jódar va superando las asignaturas en un Roland Garros que se ha planteado como torneo de aprendizaje a las alturas de la élite del tenis y hoy se mide a un tenista de saque prodigioso: el estadounidense Alex Michelsen.
Como en su primer contacto con la tierra batida de París ente el estadounidense Aleksandar Kovacevic, un rival que nunca antes había ganado un partido en el Grand Slam francés, su rival por un puesto en los octavos de final tampoco había estrenado su casillero en el torneo.
Pero la asignatura que tendrá que aprobar ahora el joven madrileño, de 19 años, es la de un rival de potente revés, quizá el golpe más mortífero de Michelsen, que le ha dado sus máximos éxitos sobre pista rápida.
Formado sobre cemento en las pistas duras de Estados Unidos, la tierra batida, además, no es su ecosistema.
- El juez imputa al agente de jugadores Minguella júnior y a excargos del Barça por el 'forensic' de Laporta
- El Barça ficha al delantero Anthony Gordon por 70+10 millones de euros en una operación relámpago
- Andrea Fuentes desafía los límites de la sincronizada española con Rosalía: 'Es la rutina más difícil que se ha hecho nunca
- Ramon Terrats se despide del Espanyol con una emotiva carta: 'Era la oportunidad de mi vida
- Enrique Riquelme: 'El Barcelona se ha reído del Real Madrid por culpa de Florentino. Quienes le rodean se han enriquecido a costa del club
- El Barça se lanza a por Julián Álvarez tras fichar a Gordon
- El decálogo de Riquelme: 'El Real Madrid no puede permitirse apoyar al Barcelona después de lo que hicieron en el caso Negreira
- La cabronada de De la Fuente, por Lluís Carrasco