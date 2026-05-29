Pol Pla: “El entorno del jugador español ha mejorado tanto que ahora podemos ganar a cualquiera”

El mejor rugby del planeta llega a Valladolid. El estadio José Zorrilla de la capital pucelana albergarán este sábado y domingo las Series Mundiales de rugby 7, que después de completar su temporada regular llega a la recta final con la disputa de las series en Hong Kong, donde España se subió al podio colgándose la medalla de bronce, Valladolid y Burdeos. Leones y Leonas contarán con el apoyo de la afición española en unas Series que visitan la cuarta ciudad española en su historia, después de jugarse en Madrid, Sevilla y Málaga. Los chicos de Paco Hernández, vigentes subcampeones del mundo en la disciplina olímpica del rugby, aparecen entre los candidatos a luchar por el título en Valladolid.

Candidatos a ganar en Valladolid

Pol Pla es toda una leyenda del rugby en esta disciplina. El catalán, de 33 años, ha jugado ya 56 competiciones, anotando 560 puntos y sumando 112 ensayos en las Series Mundiales. Números que le convierten en toda una referencia mundial reconocida por su verticalidad y su capacidad para sumar ensayos que han dado muchas alegrías a España. Pla, siempre discreto, conversa con EL PERIÓDICO en su día libre. “¿Candidatos a ganar? Está claro que hemos crecido y ahora llegamos en un buen momento a esta serie. En Hong Kong nos subimos al podio y peleamos en nuestro grupo con los otros equipos que se colgaron las medallas, Sudáfrica y Argentina. Somos conscientes de que tenemos talento y recursos para competir todos los partidos, independientemente de quien esté enfrente. Pero tampoco creo que debamos meternos presión colgándonos esa etiqueta”.

Las claves para lograr esa gesta que España nunca ha conseguido en su historia, pasa para Pol “por centrarnos en nuestros partidos de grupo. Tenemos un grupo complicado con Fiyi, que son unos gigantes de los que te puedes esperar todo. Cuando se despiertan, son imparables. Y luego está Francia, que fue oro olímpico, y Estados Unidos. Tenemos que estar muy centrados en los partidos ante los franceses y los estadounidenses, porque por ahí pasa nuestra suerte en Valladolid”.

Miembro de una ilustre estirpe rugbística de San Cugat, junto a sus hermanas las internacionales Julia y Barbará, Pol debutó con la selección española de 7 en octubre de 2015 en Elche. Entonces se celebró como un título la clasificación para las Series Mundiales de 7 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. España era entonces un rival que todas las grandes selecciones querían tener enfrente, ahora todo es muy diferente. “Han cambiado muchos las cosas en estos años. Es increíble ver la evolución que ha tenido el equipo en estos años. Ahora nadie se quiere cruzar con nosotros porque somos un equipo mucho más competitivo, pero también es cierto que quien lo hace tiene muchas más ganas de ganarnos porque somos un equipo respetado en el circuito”, apunta el catalán.

Preguntado por la diferencia entre el rugby de antes y el de ahora, Pla cree que “el talento siempre ha estado en los jugadores, pero ahora se ha mejorado mucho el entorno de trabajo del jugador español. En estos momentos tenemos preparados físicos, primeros y segundos entrenadores, técnicos que no controlan las cargas de esfuerzo… Y esto último es decisivo porque hace que podamos trabajar al máximo sin temor a que el volumen de trabajo nos pase factura. Todo está diseñado y planeado para optimizar el trabajo y eso nos acerca a los equipos contra los que jugamos habitualmente. Ahora se dispone de muchos más recursos que redundan en la calidad del entrenamiento que hacemos. Y ese crecimiento cualitativo está dando resultados en el campo, como se está viendo. Como te decía, el talento estaba en los jugadores, pero había que trabajarlo mejor”.

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El fin de semana volverá a verse las caras con jugadores de ambos hemisferios que llevan días en Valladolid aclimatándose y entrenando para los encuentros de la esta Serie Mundial. Pol señala como favoritos “a los que ya vimos en Hong Kong peleando por las medallas. Sudáfrica y Argentina creo que estarán ahí y posiblemente los australianos. Pero no puedes descartar a nadie: Fiyi, los franceses… El rugby 7 tiene un nivel espectacular y es muy exigente. ¿España? Ojalá estemos en la pelea, nadie quiere ganar la primera Serie de la historia más que nosotros. Pero la clave es centrarnos en cada partido y no mirar más allá. Y seguro que el apoyo de la grada nos va a ayudar a darlo todo”. El calor, que será intenso en Valladolid el sábado y el domingo “es otro factor que nos ayudará ante otros equipos menos acostumbrados”.