Deporte y discapacidad
EL PERIÓDICO estrena ‘La meta invisible’, un documental sobre deporte, discapacidad visual e inclusión
Inscríbete pasa asistir al estreno, aquí.
EL PERIÓDICO estrena este martes 2 de junio, a las 18 h, el documental La meta invisible: Cómo el deporte devolvió la ilusión a una persona ciega, una producción que muestra cómo el deporte puede convertirse en un motor vital, social y emocional para las personas con discapacidad visual.
El documental tiene como protagonista a Héctor Botí, que perdió la visión hace 20 años a causa de una enfermedad degenerativa, la retinosis pigmentaria. Desde joven sabía que algún día llegaría ese momento, pero su futura ceguera no condicionó su manera de vivir. Años después, tras un duro proceso de aceptación y adaptación, Héctor encontró en el deporte una forma de recuperar la ilusión.
El vínculo con el guía
La pieza recoge también el vínculo que se crea entre las personas ciegas y sus guías, una relación basada en la confianza, el compromiso y el trabajo compartido. En este recorrido, la periodista Begoña González acepta el reto de convertirse en guía de Héctor para preparar y correr juntos la Mitja Marató de Barcelona, mostrando desde dentro el aprendizaje, los entrenamientos y el camino hasta la meta.
A través de entrevistas, conversaciones y sesiones de entrenamiento, La meta invisible quiere visibilizar la realidad de las personas con discapacidad visual en el ámbito deportivo y destacar la importancia de los voluntarios y guías para hacer posible su participación en retos que, en muchos casos, parecían inalcanzables.
El estreno será gratuito, pero es necesario inscribirse previamente para asistir. Tras la proyección, habrá un debate y un turno de preguntas para compartir reflexiones sobre el documental, el deporte inclusivo y el papel del acompañamiento en la vida de las personas ciegas.
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