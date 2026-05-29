Oficial: la primera etapa del Tour en Barcelona empieza a las 17.05 y acaba a las 19.16 horas

La organización del Tour ha hecho público este viernes los horarios oficiales de las 21 etapas de la próxima edición de la ronda francesa que comienza el sábado, 4 de julio en Barcelona. La carrera terminará en los Campos Elíseos de París a las 19.50 horas del domingo 26 de julio.

En lo que hace referencia a las tres etapas catalanas, la contrarreloj por equipos de Barcelona, la segunda etapa que empieza en Tarragona y finaliza en Montjuïc y la tercera que parte de Granollers para acabar en la estación de esquí de Les Angles, en la Cerdanya francesa, también disponen ya de horario oficial. Concretamente, la segunda jornada ya está diseñada con los cambios realizados después de anularse el tramo por Collserola a causa del brote de peste porcina que afecta a los jabalíes de la zona y que todavía no está controlada.

Horarios y perfil de la primera etapa. / LE TOUR

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De este modo, ya está definido el Tour, aunque aún se deben marcar los horarios en cuanto a los cierres de calle que afectada, sobre todo en la contrarreloj, a los entrenamientos que efectúen los 23 equipos que participan en la Grande Boucle; entre ellos, en cuanto a españoles, el Movistar y el Caja Rural.

El primer equipo -todavía no se sabe el orden de competición de las escuadras- saldrá del Parc del Fórum a las 17.05 y el último (previsiblemente el UAE de Tadej Pogacar) a las 18.55 horas. Antes, sin embargo, saldrán de forma correlativa los vehículos participantes en la caravana publicitaria del Tour, con las diferentes marcas, entre francesas e internacionales, que participan de la carrera. Son alrededor de 125 coches de unas 35 marcas diferentes. El desfile comenzará a las 15.35 horas y finalizará ante el Estadi Olímpic a las 16.14, una hora y cuarto antes de que llegué el primero de los 23 equipos participantes.

Puntos claves

Así, que teniendo en cuenta estos horarios los corredores pasarán en los puntos claves de la capital catalana en estos horarios: calle de Llull (primer control de paso) entre 17.11 y 19.01 horas; Sagrada Família (segundo control de paso) entre las 17.16 y 19.06 horas; paseo de Santa Madrona (tercer control de paso) entre 17.22 y 19.12 horas. Otros lugares intersantes aportan estos horarios: Rambla de Guipúscoa (entre 17.13 y 19.03 horas); Paseo de Gràcia (entre 17.18 y 19.08 horas) y plaza de Espanya (entre 17.21 y 19.11 horas).

Horarios y perfil de la segunda etapa. / LE TOUR

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Referente a la segunda etapa, la salida desde Tarragona a las 13.45 horas, mientras que la caravana publicitaria lo hará a las 11.30 horas para llegar a Montjuïc a las 17.26 horas para llegar al Polvorí, donde quedarán aparcados los vehículos a las 15.50 horas. La caravana sólo efectuará el primero de los tres pasos por meta.

En cuanto a las poblaciones participantes el horario será el siguiente. Hay que tener en cuenta que factores como el viento pueden adelantar o retrasar unos minutos el paso de los ciclistas. Así que por Torredembarra pasarán hacia las 1412 horas; por El Vendrell, a las 14.29 horas; por Vilanova i la Geltrú, a las 14,54 horas; por Gava Mar, a las 15.37 horas; por Viladecans (esprint especial), a las 15.49 horas Begues (alto de montaña), a las 16.04 horas; por Molins de Rei (donde se están preparando grandes actividades, un buen lugar para seguir la etapa), a las 16.40. El Tour entrará en Barcelona a las 16.47 horas, aunque antes circulará por las nuevas poblaciones agraciadas con la carrera como sustitutas de Collserola: Sant Feliu de Llobregat (16.43 horas), Sant Just Desvern (16.47 horas), Esplugues de Llobregat (16.50 horas) y L'Hospitalet (16.52).

La meta

El primer paso por la meta situada a las afueras del Estadi LLuís Companys (al igual que el sábado en la contrarreloj por equipos) se realizará a las 17.03 horas; el segundo, a las 17.19 horas y el tercero y meta, a las 17.36. La organización ha establecido otros dos horarios, dependiendo de la velocidad, que puede adelantar o retrasar los intermedios en unos 15 minutos, si se va a velocidades que oscilan entre los 43 y los 45 kilómetros por hora; una barbaridad, en cualquier caso.

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Horarios y perfil de la tercera etapa. / LE TOUR

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La tercera y última etapa catalana saldrá de Granollers el lunes 6 de julio a las 12.10 horas, mientras que la caravana lo hará a las 9.55 horas para pasar por Puigcerdà a las 14.32 horas. Las referencias de paso de los corredores en las principales poblaciones del trazado serán las siguientes: cota de Sant Feliu de Codines (12.49 horas); Vic (13.42 horas); Torelló (14.03 horas); Sant Quirze de Besora (14.17 horas); Capdevànol (14.42 horas, donde habrá un esprint especial); cima de la Collada de Toses (15.33 horas); La Molina (15.38 horas), antes de cruzar la frontera y adentrarse en territorio francés para acabar en Les Angles hacia las 17.08 horas. La llegada está considerada como puerto de tercera categoría.