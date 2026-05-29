El conmovedor mensaje de Míchel a la afición del Girona: "No me despediré porque mi corazón estará aquí para siempre"

Míchel Sánchez ha enviado un conmovedor mensaje a la afición del Girona, de donde sale después de cinco años. En un vídeo publicado en las redes sociales del club, el técnico de Vallecas asegura no querer "decir adiós" a la entidad de la que se desvinculará el próximo 30 de junio, cuando vence su contrato, porque su "corazón" estará "para siempre" en Montilivi.

"No quiero decir adiós y no me despediré, porque mi corazón estará aquí para siempre, porque tengo este sentimiento de pertenencia y esta sensación de agradecimiento", explicó el entrenador madrileño, que abandonará Montilivi después de haberlo llevado a cotas inimaginables, como disputar la Champions, y acabar descendido a Segunda.

"La palabra que tengo en la cabeza para definir estos cinco años es felicidad", confesó Míchel en el vídeo publicado este viernes por el Girona, el día después del anuncio oficial de su marcha.

El técnico vallecano afirmó que el camino "ha merecido la pena" y destacó que será "un 'gironí' más para toda la vida". "El fútbol es mi vida, mi pasión. Mi familia es feliz aquí, pero el fútbol tiene estas cosas", lamentó.

Agradecimiento particular a Quique Cárcel

En el vídeo, Míchel da las gracias "a todo el mundo", a la provincia, a la afición por el grito de 'Míchel, català', al club por la confianza y en especial a Quique Cárcel, el director deportivo, por confiar en él.

Noticias relacionadas

El técnico madrileño llegó a Montilivi en el verano de 2021 y llevó al Girona a los mayores éxitos deportivos de su historia: su segundo ascenso a Primera en 2022, la tercera plaza de la temporada 2023-2024 y la posterior participación en la Liga de Campeones; pero dejará la entidad catalana tras descender a Segunda en la última jornada.