El Atlético responde al interés del Barça por Julián con ofertas de broma por Pedri, Raphinha y Lamine: "dos entradas para Bad Bunny..."

El Atlético de Madrid ha decidido tomarse a broma el interés del Fútbol Club Barcelona por el fichaje de Julián Álvarez y la supuesta oferta de 100 millones que habrían puesto los azulgranas sbre la mesa para arrancar la negociación. El jugador argentino tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y la primera cifra que se ha filtrado es la quinta parte de esa cláusula, lo que parece haber indignado al club rojiblanco.

Desde sus cuentas oficiales han lanzado primero un mensaje en el que advertían: "En unos minutos publicaremos un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones". Y media hora después estallaba la bomba en las redes cuando el Atlético publicaba el siguiente mensaje: "HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce".

Una respuesta que jugando con el humor deja entrever que no se toman en serio la oferta o el supuesto interés del Barcelona por Julián Álvarez. La respuesta atlética se ha convertido inmediatamente en viral y no para de registrar mensajes de felicitación de los aficionados rojiblancos. Y media hora después volvían a la carga con otro tuit en el que el protagonista esta vez era Pedri y otra oferta de broma por el canario: "HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo".

Y una cuarto de hora más tarde era el turno del brasileño Raphinha: