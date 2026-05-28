Xavi Pascual culpa al desgaste de su salida del Barça: "Sufro mucho cada día"

Xavi Pascual y el club programaron una comparecencia este jueves para que el entrenador se explayara sobre su decisión de plantar al FC Barcelona a final de temporada. Faltaba saber si tocaría la flauta travesera o sacaría el cuchillo. Su descontento sobre los recursos a su alcance ya se daban por descontado. Al final, ni silbó ni se ensañó. No suele quedar elegante irse con cajas destempladas y resulta particularmente innecesario cuando el destino es Dubái y un megacontrato de unos tres millones anuales y baja tributación, dato que, obviamente, no quiso corroborar.

Pascual centró el peso de su salida a su desgaste, particularmente afilado en el Barça, que siente muy adentro, dijo. Pero la desmarcó de cualquier conflicto con el presidente electo Joan Laporta o la dirección deportiva que encabeza Juan Carlos Navarro. "No hay guerra entre el Barça y Xavi Pascual. Mi relación es extraordinaria con ellos, mi laportismo está intacto. De hecho, estoy aquí por Navarro y Laporta". La dirección del club, con Rafa Yuste, Enric Masip, Manolo Flores y el propio Navarro al frente, le escuchaba desde primera fila.

Rafa Yuste, presidente en funciones del Barça, y Enric Masip en la rueda de prensa de Xavi Pascual. / Valentí Enrich / SPO

Pascual se expandió en los motivos de su carpetazo: "Me he acostumbrado a una forma de hacer que es distinta a como tienes que hacer en un club polideportivo como el FC Barcelona. Me ha generado un desgaste grande porque no estoy acostumbrado a trabajar de esta manera. Al final nos haríamos daño y por eso es mejor marcharme", empezó diciendo el extécnico del Zenit y el Panathinaikos.

"Sufro mucho cada día", añadió. "Las derrotas no me permiten ser persona. Aquí sufro tres veces más. Por eso no soy la persona adecuada para el nuevo proyecto tan ilusionante que se está creando. El club está de subida. Creo que esta decisión hará bien al Barça. Todo el mundo se colocará en su sitio. Se apostará más por la sección y todo el mundo saldrá ganador”.

Cambios en la plantilla

Pascual cierra su segunda y breve etapa en la sección estrella del Palau con el regusto amargo de las promesas incumplidas, los resultados insuficientes, un equipo envejecido y flancos débiles nunca corregidos a lo largo de la temporada. A ver qué sucede en el playoff de la Liga Endesa, pero nadie espera una proeza con los mimbres actuales. El próximo curso habrá cambios en la plantilla, con bajas notables y nuevas incorporaciones, gracias en parte a un aumento del presupuesto (de los 29 a los 37 millones). Nada que pueda equipararse a lo que se está tramando en Dubái y su opulento proyecto, que convertirá al técnico de Gavà en el mejor pagado de la Euroliga. Reveló que ha contado con cuarto ofertas.

Xavi Pascual, antes de la rueda de prensa en que explicó las causas de su salida del Barça. / Valentí Enrich / SPO

“El club tiene su funcionamiento y se ha encontrado una persona que ve las cosas de otra forma. No considero que tengo siempre la razón. Simplemente los ritmos y la forma de funcionar no son las que yo quiero, las que me hacen sentir bien y considero que es la forma para encontrar el camino de la victoria".

Pascual, en este sentido, dijo sentir dolor por no haber llevado al equipo azulgrana al playoff en la Euroliga. “Yo no he sido capaz de llevarlo. Yo. Y eso no lo soporto. Y lo veía venir. Eso me destroza". El entrenador azulgrana recordó que en noviembre, cuando aceptó volver a la entidad barcelonista, lo hizo con un convencimiento justito. “Tenía muchas dudas. Pero a la vez tenía un compromiso personal con Navarro y con Laporta, que son muy importantes en mi vida, y me convencieron. Estas segundas etapas hay que tenerlas muy claras. Por eso pusimos una cláusula de salida que haré efectiva a final de temporada”.

Juan Carlos Navarro, máximo representante de la dirección deportiva de baloncesto del Barça, en la rueda de prensa de Xavi Pascual.H / Valentí Enrich / SPO

El argumento de las discrepancias profesionales, que no personales, marcaron la comparecencia. “Soy muy exigente, pero no quiere decir que tenga mala relación con nadie. Cada uno es como es y las entidades son como son. Decido dar este paso porque no estamos exactamente en la misma página. No significa que el club no pueda ser extremadamente competitivo el año próximo".

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Ya hay varios fichajes en zurrón. Dijo que él no participa en este proceso. Quiere centrarse, dijo, en pasar rondas en la Liga. "Me gustaría que dentro de lo posible pedir al Palau que siga tan increible con el equipo y conmigo". Porque esto, remarcó, no fue una despedida. Hay un título aún por el que luchar.