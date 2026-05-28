Sonia Bermúdez anuncia que Misa Rodríguez dejará el Real Madrid

En una rueda de prensa donde Alexia ha sido la protagonista, Sonia Bermúdez, seleccionadora española, ha dejado ir una noticia impactante. Misa Rodríguez, emblema del Real Madrid, dejará la disciplina blanca a final de temporada. Esa información la ha dado la seleccionadora en la comparecencia después de dar la lista de 25 futbolistas que se lucharán por ser las primeras del grupo en los clasificatorios para el Mundial de Brasil 2027.

"Desde que vino con nosotros a nivel de entrenamientos y de todo ha estado espectacular. En los clubs es una jugadora que tampoco va a continuar en el Real Madrid", dijo Sonia sobre la capitana blanca. "Las decisiones que se tomen a final de temporada son de forma personal y si el míster [Pau Quesada] consideró que no jugase, es su decisión. Nosotros lo que valoramos es cómo rinde con nosotros, está en un gran momento, está muy bien y estamos encantadas con las tres porteras que vienen con nosotros", valoró la seleccionadora sobre la portera que termina contrato con el Real Madrid este 30 de junio.

Reconocimiento para Alexia

Mientras que la salida de Misa fue la noticia de la comparecencia, la protagonista fue Alexia Putellas. "Hablar de Alexia es hablar de una futbolista que ha redefinido lo que es competir y liderar en el fútbol mundial. Cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte. Se va habiéndolo dado todo, con una exigencia máxima durante más de una década. Ese es el legado que deja: no rendirse nunca. Hemos visto algo más que talento desde la selección. Para mí y para nosotros se despide en el momento justo, desde la cima, y eso en el deporte de élite es algo reservado para las grandes leyendas. Su impacto no se queda en los trofeos, seguirá en cada niño y en cada niña. Nos deja en España una forma única de entender el fútbol y su leyenda continúa con la selección española", confesó la seleccionadora.

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Obviamente, Alexia forma parte de la lista para los partidos contra Islandia e Inglaterra, donde se jugarán la primera plaza del grupo para el Mundial del próximo verano en Brasil. La lista completa en esta ocasión la conforman: Cata Coll (Barcelona), Misa Rodríguez (Real Madrid), Adriana Nanclares (Athletic Club); Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Mapi León (Barcelona), Andrea Medina (Atlético de Madrid), Jana Fernández (London City), Olga Carmona (PSG), Ona Batlle (Barcelona), Irene Paredes (Barcelona); Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Patri Guijarro (Barcelona), Clara Serrajordi (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid); Eva Navarro (Real Madrid), Athenea del Castillo (Real Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona), Edna Imade (Bayern de Múnich), Esther González (Gotham), Lucía Corrales (London City), Vicky López (Barcelona) y Claudia Pina (Barcelona).