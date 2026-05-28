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Sinner explica su calvario en Roland Garros: "He dormido mal. Me he quedado sin energía"

Un golpe de calor acaba con Sinner en París

Jannik Sinner trata de refrescarse durante su eliminación en Roland Garros.

Jannik Sinner trata de refrescarse durante su eliminación en Roland Garros. / MOHAMMED BADRA / EFE

Albert Briva

Albert Briva

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La sorprendente eliminación de Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros dejó una de las grandes sacudidas del torneo. El italiano, número uno del mundo y gran favorito al título, cayó ante el argentino Juan Manuel Cerundolo después de desplomarse físicamente en pleno partido.

Sinner terminó perdiendo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en un encuentro que parecía totalmente controlado hasta que, de repente, su nivel desapareció por completo.

Tras el duelo, el italiano descartó que el intenso calor de París fuera el principal motivo de su bajón. “No fue culpa del calor ni del clima. Simplemente fui yo hoy”, explicó.

El número uno reconoció que ya se encontraba mal incluso antes de saltar a la pista. “Hoy no encontraba ninguna energía”, confesó. “Me sentí como si me golpeara contra un muro”.

Sinner aseguró que durante los dos primeros sets logró sostenerse gracias a un tenis agresivo y a puntos cortos, aunque poco a poco empezó a quedarse sin fuerzas. “Intenté jugar rápido y evitar intercambios largos porque ya no me encontraba bien”, señaló.

Desplome

El italiano también explicó que no tiene claro qué originó exactamente ese desplome físico, aunque apuntó a la acumulación de desgaste y a una mala noche previa al encuentro. “En un Grand Slam siempre hay días en los que no estás en tu mejor nivel y hoy fue uno de esos”, afirmó.

Sinner quiso además diferenciar lo ocurrido en París de otros problemas físicos que sufrió anteriormente en torneos como el Shanghai Masters o el Australian Open, donde las condiciones extremas sí tuvieron más peso. “Aquí no era un calor insoportable. Se podía jugar bien”, insistió.

La derrota pone además fin a una espectacular racha de 30 victorias consecutivas del italiano, que llegaba lanzado después de conquistar de manera seguida los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma.

Pese al golpe, Sinner intentó quedarse con una lectura positiva de la situación pensando ya en la gira de hierba. “Ahora tengo mucho tiempo para recuperarme antes de Wimbledon”, aseguró.

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El italiano dejó además abierta la posibilidad de no disputar ningún torneo previo antes del Grand Slam londinense para centrarse únicamente en recuperarse física y mentalmente. "Ahora necesito procesar todo lo que ha pasado aquí y preparar bien el resto de la temporada”, concluyó.

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