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Salida sensible

Ona Batlle se marcha del Barça y fichará por el Arsenal

EL club azulgrana confirma la salida de la lateral, que termina contrato este verano

Ona Batlle celebrando un gol con el Barça

Ona Batlle celebrando un gol con el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Laia Bonals

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Se confirma, de manera oficial, la salida de Ona Batlle del Barça. La mejor lateral del mundo se marcha de la entidad azulgrana una vez finalice el contrato este verano. Se pudo ver ya en el último partido en casa de esta temporada, este miércoles, cuando sus compañeras le hicieron el pasillo cuando le tocó abandonar el campo. Emocionada y agradecida, aplaudió a todo un estadio que la despidió con honores. Así se puso punto y final a la historia de Ona con el Barça que, la temporada que viene, jugará en el Arsenal.

En el 58 fue sustituida. Se abrazó con Alexia Putellas y, mientras tanto, el resto de sus compañeras le hicieron un pasillo donde, emocionada, enfiló la salida del terreno de juego. El público la ovacionó, reconociendo a la mejor lateral del mundo que se marcha del Barça este verano, una vez finalizado su contrato. Ona Batlle cierra su etapa como culé con un palmarés espectacular: dos Champions, tres Ligas, tres Copas de la Reina, tres Supercopas y una Copa Catalunya. A falta de un último partido para terminar la temporada, acumula 114 participaciones y 14 goles con la camiseta azulgrana. Sin duda, es la baja a nivel futbolístico más dura para el Barça.

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Ona, que volvió al Barça hace tres temporadas, llegó libre del Manchester United. Cumplió su sueño: volver al club donde se había formado en categorías inferiores. Después de estar cuatro temporadas entre el juvenil y el filial azulgranas, se marchó al Madrid CFF, luego al Levante y finalmente al United. Volvió a casa en 2023 y ahora, tres años después, volverá a marcharse. Esta vez su destino será Londres, donde jugará para el Arsenal a partir de la siguiente temporada.

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