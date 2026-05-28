El Girona FC pone punto y final a la era de Míchel en Montilivi

Cinco días después de confirmarse el descenso a Segunda División, el Girona parece que empieza a latir. El descenso ha sido un buen varapalo, no letal, pero sí ha dejado aturdido el club durante varios días. Cinco concretamente, hasta que se han tomado las primeras decisiones. La primera, la más urgente, la salida de Míchel Sánchez del banquillo de Montilivi.

El club rojiblanco ha hecho oficial esta tarde que el madrileño no será el entrenador del equipo la próxima temporada. De este modo, Míchel pone punto y final una etapa de cinco temporadas en la que ha logrado un ascenso a Primera, un tercer puesto y una clasificación para la Champions, pero que cierra con el descenso a Segunda. Junto a Míchel se van también todos los miembros de su cuerpo técnico, Salva Fúnez, Juan Carlos Balaguer y David Porcel.

Agradecimiento del club

"La entidad quiere expresar su más sincero agradecimiento al técnico madrileño por la dedicación, el compromiso y la profesionalidad con la que ha liderado el primer equipo, así como por el trato humano, cercano y respetuoso que ha mantenido en todo momento con los socios, aficionados, dirección y todos los trabajadores del club", comunica el club catalán.

Se va el mejor entrenador de la historia del Girona. Marcó un antes y un después. Por su manera de entender el fútbol, su humildad y arraigo con la ciudad. También por su especial vínculo con el idioma catalán. "Míchel català", le llamaban en las gradas de Montilivi.

"Llegado al banquillo en verano de 2021 -expone el comunicado- Míchel ha sido una figura clave en el crecimiento deportivo y la consolidación del modelo de juego del Girona FC. A lo largo de sus temporadas al frente del primer equipo, ha dirigido un total de 221 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del club. En su primera temporada, condujo al equipo a un ascenso memorable a Primera División a través del play-off, culminado en Tenerife en una noche ya histórica para el gironismo".

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"Bajo su dirección -añade- el Girona FC ha vivido una de las etapas más brillantes de su trayectoria. El equipo no sólo se consolidó en LaLiga con un estilo de juego valiente y reconocible, sino que logró hitos sin precedentes, culminados con una histórica tercera posición en la temporada 2023/24 que permitió clasificarse, por primera vez, para la UEFA Champions League".