GRAN PREMIO DE ITALIA
Márquez recibirá hoy un permiso provisional solo para probarse mañana en Mugello
Correrá, sí, seguro, Marc Márquez (Ducati) no se encuentra solo en Mugello para llamar la atención o intimidar a sus compañeros de parrilla. No, Márquez está en la Toscana para competir, pero, de momento, hoy, solo recibirá un permiso temporal de los doctores para probarse mañana en el primer ensayo de MotoGP. Y, luego, tras comprobar el estado de su hombro derecho, recibirá el 'fit' (apto) definitivo.
El catalán Marc Márquez (Ducati), de 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo y que perseguirá, este fin de semana, en el rapidísimo trazado de Mugello, durante el Gran Premio de Italia, su victoria nº 100, que se le resiste desde que se proclamó, el pasado año, en Motegi (Japón), flamante campeón del mundo de MotoGP, llegó ayer al trazado de la preciosa región de la Toscana para intentar volver a subirse a su Ducati 'Desmosedici' y reemprender el vuelo hacia una nueva gesta, ya que, en estos momentos, se encuentra a 85 puntos del líder del Mundial de MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), a falta de 592 puntos en juego.
De nuevo, el mundo del 'paddock' ha mostrado su sorpresa por la rapidísima y sorprendente recuperación de 'Il Cannibale', que, el pasado 10 de mayo, es decir, hace ahora 18 días, fue intervenido, en una doble operación, por el equipo del doctor Samuel Antuña, del Hospital Ruber Internacional, de Madrid, en su hombro derecho, donde le sacaron dos tornillos y una plaquita que flotaban en su hombro y apretaban el nervio radial en posición de MotoGP y también fijaron, con otra plaquita, la fractura sufrida, en Le Mans, en el quinto metatarsiano de su pie derecho.
Marc Márquez participará, mañana, en el primer ensayo del GP de Italia, en Mugello, a los mandos de su Ducati y, posteriormente, volverá a ser revisado por los doctores, que, sin duda, le otorgarán el OK definitivo.
Ante la sorpresa general y, sobre todo, tratándose de un circuito tan veloz donde un error se paga con caídas espectaculares y grandes revolcones por la grava, el mayor de los Márquez Alentá se ha presentado en Mugello para ser reconocido, hoy, por los doctores del Mundial, que deben decidir si está o no apto (en el argot del Mundial se llama 'fit', apto) para correr. Según ha podido saber El Periódico, el equipo médico de Mugello, que dirige desde hace muchos años el prestigioso doctor Remo Barbagli, dará hoy su visto bueno a Márquez, pero solo de forma provisional. Es decir, el denominado 'fit to review', es decir, apto revisable.
Eso significa que Márquez podrá subirse mañana a la Ducati nº 93 del equipo Lenovo Ducati y se someterá a prueba, a partir de las 10.45 horas de la mañana (DAZN). Es evidente que, durante el entrenamiento de mañana, el doctor Ángel Charte, máximo responsable médico del Mundial y el auténtico ángel de la guarda del centenar de pilotos que compiten en el campeonato de las tres categorías, estará pendiente, desde el mismo 'boxe' del equipo de la factoría de Borgo Panigale, de las evoluciones del nueve veces campeón del mundo. Todo parece indicar que Márquez contará, poco antes del mediodía, es decir, antes de la segunda sesión (15.00 horas, DAZN), del visto bueno absoluto para competir en Mugello y tratar, en los próximos meses, de acercarse a la cabeza del campeonato.
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