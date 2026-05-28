Mapi León no renueva con el Barça y fichará por el London City: "Hoy me toca cerrar la mejor etapa de mi vida"

Tercera salida confirmada para el Barça. Mapi León dejará de vestir la camiseta azulgrana una vez termine su contrato este 30 de junio. La aragonesa pone así punto y final a su carrera como culer de nueve temporadas defendiendo la camiseta del FC Barcelona. Durante estos años, Mapi se ha erigido como referente y líder del vestuario. Ahora pone fin a esta etapa y se marcha a la liga inglesa, donde recalará en las filas del London City.

"Ha llegado el momento de cerrar la etapa más bonita de mi vida", empeiza diciendo Mapi León en su video de despedida grabado en el tunel de vestuarios del Camp Nouy. "Y, sobre todo, ha llegado el momento de daros las gracias, porque después de nueve años me despido del club de mi vida, de mi corazón, de mi gente. Llegué a Barcelona con 22 años, con muchos sueños y una ilusión enorme por triunfar con esta camiseta. Y, con el tiempo, muchos de esos sueños se han hecho realidad. Me habéis visto crecer, triunfar, fallar y mejorar como futbolista y como persona", dice emocionada.

"Hemos vivido juntos más de 300 partidos y, al echar la vista atrás, me doy cuenta de todo lo que hemos conseguido. Sentir que hemos ayudado a que el fútbol femenino crezca y abrir camino para muchas niñas que hoy sueñan jugar este deporte. Y eso es mérito nuestro, pero también vuestro, por supuesto", reivindica la central. "Solo me queda daros las gracias. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y por animarnos en cada paso del camino. Hay recuerdos que se me quedarán para siempre, pero, sobre todo, nunca olvidaré la sensación de sentirnos acompañadas allá donde jugáramos. No puedo evitar sonreír y sentir un profundo agradecimiento por todo el cariño que me habéis dado durante todo este tiempo. Gracias, gracias y mil gracias, afición", añade.

Se une así a Alexia Putellas y Ona Batlle en la lista de salidas del equipo azulgrana después de cerrarse la temporada una vez ganado el póker de títulos. La central se marcha del club azulgrana como la octava jugadora con más partidos de la historia, con 313 (314 si juega la última jornada) y con un palmarés inimaginable: 27 los títulos. Es una de las nueve futbolistas que ha ganado las cuatro Champions, además de sumar siete Ligas, siete Copas de la Reina, seis Supercopas y tres Copas Catalunya.

Agradecimientos por el apoyo constante

"También quiero agradecer a mi familia por estar siempre a mi lado. Sin vuestro apoyo, nada de esto hubiera sido posible. Y a mis compañeras. Ha sido un privilegio compartir con vosotras este camino tan bonito. Tampoco quiero olvidarme del staff, ni de todas esas personas que muchas veces no se ven y que, sin duda, forman parte de esta gran familia. Hoy me toca cerrar la mejor etapa de mi vida y, aunque es difícil, me voy con el corazón lleno. Orgullosa de todo lo que hemos vivido juntas y agradecida por haber formado parte de esta gran familia. Os estimo y siempre os estimaré, culers. Visca el Barça. Siempre", cierra Mapi León.

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Se marhca un emblema, la sonrisa y la diversión de este equipo. La central aragonesa llegó al Barça en 2017 con el primer traspaso en la historia del fútbol femenino. 50.000 euros pagó la entidad azulgrana para hacerse con los servicios de la aragonesa que, con el paso de los años, se ha erigido como una referente y líder del vestuario culé.