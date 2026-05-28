Anthony Gordon, el elegido de Flick para una delantera a máxima presión: "Repliega, lucha por cada balón y juega con intensidad"

Hansi Flick tiene muy claro lo que necesita en su equipo. El técnico del Barça quiere a jugadores que se dejen el alma en el campo, y Anthony Gordon encaja a la perfección con la filosofía del alemán. El delantero inglés, por el que Barça pagará 70 millones de euros más 10 en incentivos al Newcastle, es el perfil ideal para practicar el estilo de Flick. Desde que fue rechazado por la cantera del Liverpool a los 11 años, Gordon ha destacado por su velocidad e intensidad, virtudes clave en un jugador que tiene que ejercer una presión alta como la que pide el entrenador azulgrana. Tampoco le falta habilidad con el balón al futbolista nacido en Merseyside, y aunque sus cifras goleadoras no son de nivel mundial, su progresión y experiencia son de gran aprecio para la directiva.

Eric García y Anthony Gordon disputan un balón durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. / Alejandro Garcia / EFE

Mientras el Barça sopesa qué hacer con Rashford, y valora su temporada junto a la de Raphinha, Gordon aterriza este jueves en el Camp Nou con un historial parecido al de sus dos principales competidores por la posición de extremo izquierdo. Los tres cuentan con experiencia en la Premier League, pues Rashford estuvo 10 años en el Manchester United y Raphinha jugó dos temporadas en el Leeds United, mientras que Gordon debutó con el Everton en 2020 antes de marcharse al Newcastle en 2023. Bajo la dirección de Eddie Howe, el futbolista ha evolucionado de un extremo puro a un jugador que también sabe operar en la posición de delantero. Esta transición no ocurrió de inmediato, sino en los últimos meses, y ha culminado con su mejor versión de cara a portería en Europa, anotando 10 goles en la Champions League, el único jugador inglés de la historia en hacerlo junto a Harry Kane.

Consagración

Aunque es innegable que su transformación a delantero polivalente ha sido positiva, fue en la temporada 23-24 cuando firmó sus mejores cifras en liga, con 11 goles y 10 asistencias. Al año siguiente, Gordon marcó en la ida y vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga de 2025 contra el Arsenal, aunque no pudo jugar la final por sanción que el Newcastle United terminaría ganando por 2-0 frente al Liverpool para levantar su primer título doméstico en 70 años. Si bien no ha vuelto a contribuir a ese ritmo en sus dos siguientes temporadas, demostró estar a la altura del escenario que le espera en el Camp Nou con el gol que le marcó al Barça en la fase liga. Antes de la eliminatoria posterior contra los de Flick, que terminó en un sangrante 8-3 global, llegaría el póquer contra el Qarabag en la fase de playoffs, el único en hacerlo con la camiseta de las 'urracas'. Era la primera vez que anotaba tres goles o más, y lo hizo en apenas 45 minutos para superar a la leyenda del club, Alan Shearer.

En 2024, Gordon estuvo a punto de irse al Liverpool, club donde jugó su ídolo Steven Gerrard y del que es aficionado desde pequeño. El Newcastle estaba obligado a vender para cumplir con las normas financieras de la liga, y había acordado el traspaso del jugador por 86 millones de euros. Finalmente terminó haciendo caja con la salida de Elliot Anderson al Nottingham Forest y Yankuba Minteh al Brighton, y Gordon se quedó. Para ese entonces, ya se había situado como uno de los mayores talentos ingleses, tras ganar la Euro sub-21 y ser premiado como el mejor jugador del torneo tras vencer a España en la final. Su debut con la absoluta llegó el 23 de marzo de 2024 en un amistoso contra Brasil en Wembley, y fue convocado para la Eurocopa en 2024. Aunque solo disputó un mísero minuto, siguió en los planes de Gareth Southgate y marcó su primer gol contra Irlanda en la Nations League. El cambio de seleccionador no le ha afectado, pues Thomas Tuchel también admira sus cualidades para jugar al espacio y le ha incluido en la lista del Mundial de este verano.

Comparación

La estadística avanzada muestra que Gordon ha sido el cuarto peor rematador entre los extremos de la Premier League esta temporada, pero la comparación con Raphinha y Ferran Torres refleja que no todo son los números, y que dos de los máximos goleadores actuales del Barça tampoco se hincharon en Inglaterra antes de hacerlo en España. En su mejor temporada en la Premier League, el brasileño registró 11 goles y 3 asistencias, mientras que el valenciano apenas sumó 12 G/A en año y medio que transcurrió bajo las órdenes de Pep Guardiola. Ambos sufrieron para adaptarse en el Barça, pero desde que está Flick han aumentado claramente su producción. Además, según señala Jamie Carragher, lo que el Barcelona necesita ahora mismo son “jugadores que se entreguen por el escudo cada minuto". La leyenda del Liverpool define a Gordon como un jugador que “presiona, repliega, lucha por cada balón y juega con intensidad del primer al último minuto.”

El actual analista televisivo también ha dejado claro que prefiere a Gordon antes que a Rashford, a pesar de que este último haya aportado mejores números en su última temporada (14 goles y 11 asistencias): “La diferencia radica en la mentalidad y la regularidad. Gordon es un auténtico jugador de equipo. No se desanima, no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles y está dispuesto a hacer el trabajo sucio por el equipo. Rashford, en cambio, puede parecer perezoso cuando las cosas no le salen bien, y en el Barcelona esa actitud se nota en seguida. Para mí, Gordon es el mejor fichaje para el Barça. Se adapta mejor al fútbol moderno, es más agresivo, más trabajador y, tácticamente, le dará al entrenador mucho más equilibrio del que Rashford jamás le dio.”

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Marcus Rashford en el último partido de la temporada del Barça contra el Valencia. / JOSE JORDAN / AFP

Sea cual sea la decisión final del club azulgrana, la política de fichajes sigue siendo la misma que trajo a Raphinha. Jordi Cruyff, director deportivo del Barça en 2022, reconoció en su momento las razones por las que se habían decantado por él antes que por Antony, cuando éste todavía jugaba en el Ajax: “Si ha triunfado en la Premier League y las cosas salen mal, siempre podremos recuperar nuestro dinero enviándolo de vuelta a la Premier”. Su reflexión se basa en las razones económicas durante un periodo de dificultades financieras para el Barça. El brasileño terminó costando 58 millones de euros más variables, y ahora que el club azulgrana espera al fin volver a la regla 1:1, se ha gastado todavía más dinero en un jugador que comparte varias características con el extremo de 29 años. Tampoco es casualidad que Gordon aterrice en Barcelona a la misma edad que lo hizo Raphinha, con 25 años.