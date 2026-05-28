Andrea Fuentes desafía los límites de la sincronizada española con Rosalía: "Es la rutina más difícil que se ha hecho nunca"

La selección española de natación artística presenta en la Copa del Mundo de Pontevedra (domingo, 17.30 h.) una nueva rutina acrobática que promete marcar un antes y un después en la disciplina. El equipo dirigido por Andrea Fuentes competirá con una coreografía construida sobre 'Berghain', una de las canciones más impactantes del último trabajo de Rosalía, 'LUX', y lo hará apostando por la mayor dificultad técnica que se haya ejecutado hasta ahora.

“No solo de nuestros anteriores trabajos, sino de todo el mundo. Tenemos la dificultad más alta hecha hasta ahora, incluyendo a los mejores países, que son Rusia y China”, explicó Fuentes en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO tras la presentación de la rutina en el CAR de Sant Cugata. La seleccionadora nacional admite que el reto todavía está en construcción y que trasladarlo a competición será el verdadero examen. “De momento lo hemos hecho perfecto tres veces aquí en el entrenamiento. Competir siempre es diferente, pero intento enseñarles que atreverse es un honor”, explica.

El equipo español llega a Pontevedra después de consolidarse como una de las grandes potencias mundiales tras sus resultados en el Mundial de Singapur, en el que el conjunto nacional reventó todas las expectativas consiguiendo nueve medallas, tres de ellas de oro. Sin embargo, el crecimiento deportivo también ha conllevado una presión inédita dentro del grupo. “Hemos tenido que trabajar mucho la presión externa”, reconoce Fuentes. “Les estoy enseñando a verlo no como una mochila que pesa, sino como alas que te hacen volar más alto, pero es cierto que hay que aprender a gestionar las expectativas”, afirma.

La irrupción de Rosalía cambió todos los planes

Sin embargo, a pesar del reto mayúsculo al que se enfrentan este fin de semana (29-31 de mayo), lo hacen con confianza. La irrupción del 'método Fuentes' y su fortalecida conexión artística con Rosalía han llevado a este equipo a rebasar todos los límites. Andrea Fuentes explica que inicialmente no tenía previsto modificar la coreografía acrobática de esta temporada, hasta que escuchó el nuevo disco de Rosalía. “No tenía planteado cambiar la rutina hasta que salió el disco y les dije: ‘Lo siento, chicas, es culpa de Rosalía'”, cuenta la seleccionadora.

A partir de ahí, el proyecto evolucionó hacia una propuesta mucho más ambiciosa tanto artística como técnicamente. Según Fuentes, el trabajo conjunto con el exgimnasta Víctor Cano ha permitido llevar la dificultad a un nivel que hace apenas unos años parecía imposible. “Estamos llegando a un nivel de mucha excelencia y podemos hacerlo”, afirma.

La elección de la cantante catalana para dos de sus coreografías (Iris Tió nada el solo técnico con la canción 'Mio Cristo piange diamanti') no es casual. La entrenadora considera que la conexión entre Rosalía y el equipo español va mucho más allá de lo musical. “Nos alineamos mucho con querer llegar más allá, con querer cambiar las reglas del juego. Nuestra finalidad como equipo es ampliar las posibilidades de este deporte más allá de lo que se haya podido plantear nunca”, explica.

El equipo de natación sincronizada se ejercita en el CAR de Sant Cugat con una coreografía inspirada en la canción ‘Berghain’ de Rosalía. / JORDI COTRINA / EPC

Una coreografía extrema y sin concesiones

La elección precisamente de 'Berghain' tampoco fue casual. Fuentes buscaba una pieza capaz de sostener una rutina completamente basada en acrobacias y grandes contrastes emocionales en los que los movimientos más redondeados contrastan con las figuras más afiladas. “La rutina acrobática es todo potencia y esta canción es muy explosiva, pero también tiene delicadeza y sensibilidad”, señala.

La seleccionadora destaca especialmente el cambio radical que experimenta el tema en su tramo final, una parte que, según explica, otras disciplinas artísticas habían evitado utilizar por su complejidad y agresividad sonora. “Muchas otras disciplinas han utilizado esta canción, como la gimnasia rítmica o el patinaje, pero no se han atrevido a poner la parte que cambia después de la clásica, que es mucho más potente y muy atrevida. Para mí era imprescindible si se hacía, hacerla entera”, afirma.

España decidió asumir ese riesgo sin suavizar la propuesta. “Nosotros queríamos respetar todo lo que había dentro”, añade la entrenadora.

Andrea Fuentes, seleccionadora nacional de natación sincronizada repasa detalles del ejercicio con su equipo durante una sesión de entrenamiento en el CAR de Sant Cugat con coreografía inspirada en la música ‘Berghain’ de Rosalía, / JORDI COTRINA / EPC

“Si no lo hace España, ¿quién lo hará?”

La reacción del equipo fue inmediata. Aunque Fuentes reconoce entre risas que en esta ocasión apenas dejó margen para debatir la elección musical, asegura que las nadadoras entendieron desde el principio la magnitud del proyecto. “Sé que están muy orgullosos y orgullosas de presentar algo así tan bestia”, explica.

La entrenadora incluso vincula directamente la identidad artística del equipo español con la música de Rosalía. “Si no lo hace España, ¿quién lo hará? Rosalía la tenemos que hacer nosotros, la llevamos en la sangre”, asegura. Por el momento, la cantante todavía no ha podido ver la coreografía en persona pero Fuentes asegura que están "en ello". "Durante el tour es muy difícil y ella se lo toma muy en serio y lo entendemos perfectamente, pero después seguramente hablaremos", asegura.

La expectación alrededor de la nueva coreografía es enorme y Pontevedra será el primer escenario para comprobar si esta apuesta radical consigue transformar nuevamente la natación artística española y mundial. Andrea Fuentes, sin embargo, evita hablar de resultados concretos. Aunque la mirada está en los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 2028.

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“No me gustan las expectativas”, dice. “El objetivo es ganarlo todo. Si lo hace mejor otro, lo aceptaremos y aprenderemos”.