El último baile de La Reina: Alexia dice adiós al Barça en el Johan Cruyff con su última reverencia

Fue la última vez. Alexia hizo la reverencia a su afición la última vez que pisaba el césped del Johan Cruyff. No volverá a ponerse la camiseta del Barça como jugador. Y cada pequeño detalle lo vivió al máximo, absorbiendo cada instante. Porque parte del proceso de asumir que se va también es eso: poder disfrutar del adiós. "Alexia, tu legado es eterno", clamaba una pancarta en el Johan Cruyff. Su hogar deja de ser su casa. Un estadio que, cuando ella empezó a jugar en el Barça ni existía. Este 27 de mayo, en la despedida del club de su vida, las gradas del estadio del femenino se llenaron de camisetas con su nombre.

Ni siquiera había imaginado un final así. Porque una historia como la suya no se había escrito hasta que Alexia Putellas se puso la zamarra del Barça por primera vez. Un grupo de niñas corría por la grada del Johan, buscando a Alexia calentar en el que era el último partido de la capitana. Su ídolo, la futbolista que les ha demostrado que se puede ser futbolista, que se puede soñar en grande. Alexia Putellas ha sido la primera gran referente para las aficionadas del Barça (y de cualquier equipo de fútbol) y, en su adiós, nadie quiso faltar a la cita. 5.428 espectadores, un Johan Cruyff casi lleno para despedir a su reina.

Una vuelta de honor, ella sola aunque escoltada desde el centro del campo. Alexia Putellas se despidió de su gente con todo el cariño que tiene por estos colores. Saludó y aplaudió, devolvió el amor recibido una vez su etapa como azulgrana terminó. "Esta mañana ha sido algo impresionante, un sentimiento muy profundo, pero ya sabéis que el estadio está en obras y no habéis podido estar. Por eso quería este momento con todos vosotros. Ahora quiero dirigirme a vosotros: muchísimas gracias, de todo corazón, por creer desde el inicio. Como ya sabéis, todo tiene un inicio y un final, pero el camino ha sido precioso. Os llevaré siempre en el corazón. Hemos vivido noches increíbles que serán imborrables en mi mente. Dejo de ser jugadora culé y paso a ser una aficionada culé que estará animando a este equipo. No quería que esto fuera triste. Lo último que quiero hacer es cantar con vosotros", dijo una vez se terminó el partido. Entonó el cántico Un dia de partit y terminó abrazada y manteada por sus compañeros en un adiós muy emotivo.

Relevo

Contra la Real Sociedad, en el último partido de la temporada en casa, todas sus compañeras la buscaron en el campo. Cuando Claudia Pina recibía el balón, levantaba la cabeza para ver donde estaba Alexia. Todos querían su gol, su último gol como azulgrana. Lo intentaron una y otra vez, pese a que Alexia tuvo una posición un poco más alejada del campo. Pero no llegó. Aunque tampoco hizo falta para que los cimientos del Johan temblaran una última vez por su capitana. Coreaban su nombre cuando dejó de calentar Patri Guijarro. Era el momento.

En el cartel luminoso puso por última vez el 11 de Alexia Putellas. Jugadoras de la Real Sociedad y Barça formaron el pasillo, emocionadas, para rendir homenaje a la capitana. Le cedió el brazalete de capitana a Marta Torrejón y se paró un instante sobre el verde. Miró alrededor suyo, a las gradas llenas. Juntó los pies y se inclinó ante su gente. La última reverencia de La Reina, la única que lo hace ante su pueblo. Saludó una por una a todas las futbolistas que la escoltaban.

Patri Guijarro esperaba en la banda, emocionada, viendo cómo su amiga se marchaba ante la ovación ensordecedora de la afición. Le dio el testigo de líder de este vestuario tras su partida. Patri Guijarro está llamada a ser su sucesora como la gran capitana de este equipo.

La despedida de Ona y Mapi león

Era un secreto a veces. A la espera de que haga pública su despedida este jueves, Ona Batlle se despidió del equipo y su afición. En el 58 fue sustituida. Se abrazó con Alexia Putellas y, mientras tanto, el resto de sus compañeras le hicieron un pasillo donde, emocionada, encaminó por última vez su salida del terreno de juego. El público la ovacionó, reconociendo a la mejor lateral del mundo que se marcha del Barça este verano, una vez finalizado su contrato. Sin duda, la baja a nivel futbolístico más dura para el Barça.

Rota totalmente se marchó Mapi León. En el 67 fue su momento. De nuevo con un pasillo de sus compañeras, la central se abrazó con todas su compañeras y se despidió de su casa ovacionada.

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No pites, arbitra, que se nos va. Pero, como todo, tiene un final. La colegiada señaló que el tiempo se había terminado. "Las leyendas no se van nunca. Graicas por tanto", clamaba una pancarta enorme que se desplegó entonces en el gol. El Barça ganó contra la Real pero ganó más teniendo a Alexia en sus filas. Siendo su reina. su líder, su capitana. Se despidió de ella con honores, con el amor que le profesan sus aficionados y con la esperanza de que no fuera un adiós, sino un hasta luego.