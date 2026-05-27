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Con Topuria de protagonista

Trump convierte la Casa Blanca en un estadio de UFC para celebrar su 80 cumpleaños

La instalación tendrá una capacidad para 5.000 espectadores y albergará la velada del 14 de junio con la pelea estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje.

Unos trabajadores construyen la instalación que albergará los combates de la UFC junto a la Casa Blanca.

Unos trabajadores construyen la instalación que albergará los combates de la UFC junto a la Casa Blanca. / Al Drago / BLOOMBERG

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La Casa Blanca se somete desde este martes a obras para levantar un estadio temporal que albergará una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 14 de junio.

Los trabajos en curso incluyen el ensamblaje de una estructura semicircular ubicada en el jardín sur de la residencia presidencial. El recinto tendrá una capacidad aproximada para 5.000 espectadores, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas e invitados de la UFC y de la propia Casa Blanca.

Desde Pensilvania

Los equipos de construcción comenzaron el montaje después de que las piezas fueran transportadas desde Pensilvania hasta la capital estadounidense.

La velada tendrá como pelea estelar el enfrentamiento entre el hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, y el estadounidense Justin Gaethje, por la unificación del cinturón de peso ligero.

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Antes de centrarse en su carrera política, Trump promovió combates de boxeo en las décadas de 1980 y 1990, y mantuvo una larga relación con la WWE, la principal empresa de lucha libre de Estados Unidos, que lo incluyó en su salón de la fama en 2013.

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