Los Thunder reaccionan ante los Spurs y se acercan a sus segundas Finales seguidas

A una sola victoria de regresar al olimpo están los Thunder tras avasallar a los Spurs en el quinto partido de las Finales de Conferencia Oeste (114-127). Ahí esperan ya los Knicks tras 27 años sin hacerlo, mientras que los de Oklahoma City aspiran a revalidar su título de 2025. Tras perder un primer partido que se decidió en la segunda prórroga, los vigentes campeones han respondido ganando tres de los cuatro siguientes. Este jueves viajan a San Antonio, donde ya fueron capaces de arrebatar una victoria de las manos de Wembanyama. El pívot francés firmó su peor actuación de la serie y busca redimirse tras sufrir frente a la mejor versión de Shai, hasta ahora, en este duelo de titanes.

El actual MVP fue de menos a más para terminar recuperando su nivel habitual. “Si hubiéramos tenido cuatro o cinco jugadores como yo en pista, habríamos estado abajo de 20 puntos al final del primer cuarto.” Admitió Shai, asumiendo la responsabilidad del mal arranque de su equipo. Si bien dejó atrás su errática actuación del cuarto partido para anotar 32 puntos y nueve asistencias, habló sin tapujos sobre sus dificultades y la importancia de contar con el soporte de sus compañeros: “Probablemente no debería volver a empezar así. Este equipo no tendría éxito sin los 15 jugadores del vestuario.” Gilgeous-Alexander anotó 23 de sus 32 puntos entre el segundo y el tercer cuarto.

Reacción colectiva

La reacción de Shai no tardó en llegar tras empezar el encuentro con cuatro fallos y tres pérdidas, para galvanizar a un conjunto que no contaba con los lesionados Jalen Williams y Ajay Mitchell por segundo partido seguido. El base canadiense fue carburando por su cuenta mientras se iba incorporando a la fiesta Jared McCain, que salió de inicio en playoffs por primera vez en su carrera y no defraudó: 18 de sus 20 puntos llegaron tras la reanudación. Solamente cuatro menos que el máximo anotador rival, Stephon Castle, y dos menos que Julian Champagnie, que erupcionó en los primeros minutos pero se apagó a medida que iba corriendo el reloj: 13 puntos en el primer cuarto, 5 en toda la segunda mitad.

Los altibajos Spurs marcaron la tendencia de un enfrentamiento que llegaron a liderar por 8 puntos en el amanecer, pero que rápidamente se oscureció al empezar la segunda parte. El 80-60 marcó la máxima diferencia y provocó la reacción de Wembanyama, que arengó a sus compañeros para tratar de remontar, y se quedó a medias. Llegaron a romper la muralla de los dobles dígitos en el marcador, aunque solo de manera momentánea. Resultó ser un espejismo esa rebelión, y la defensa de OKC en el último cuarto les enmudeció hasta tal punto que la estrella francesa no compareció ante los medios de comunicación. Sin palabras se quedó el defensor del año, que además de conceder más canastas que de costumbre, se quedó en un 4/15 en tiros de campo, 0/5 en triples.

Sin margen de error

El acierto que le faltó al pívot parisino lo ostentó Alex Caruso, que está firmando la mejor racha anotadora de su carrera y alcanzó los 22 puntos con cuatro triples y seis asistencias.”No posee un talento excepcional, pero es uno de los mejores competidores de la NBA, si no el mejor”, dijo Shai sobre el veterano, campeón en 2020 con los Lakers y en 2025 con los Thunder. Los únicos jugadores que tuvieron un mejor diferencial de puntos en el partido que el escolta de 32 años fueron Cason Wallace (+29) e Isaiah Hartenstein (+24). Este último podría enfrentarse a su exequipo en las Finales, pero antes deberá realizar otro esfuerzo más para detener a Wembanyama, después de limitar su impacto en el 3-2 a base de rebotes (15), un enfoque igual de físico, pero más legal que en el segundo partido, y un lanzamiento de media distancia que ya tiene derechos de autor.

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Doce puntos anotó Hartenstein con su gancho particular, sin un solo tiro adicional. Los tiros libres se los repartieron entre las dos figuras: SGA transformó 16 de 17, Wemby logró 12 de 12. "Se necesita más que solo Shai para vencer a los Spurs", calculó Caruso, que metió los ocho tiros libres que tuvo. "Puede llegar a los 40 puntos, pero no vamos a conseguir 40 o 50 fácilmente. Va a llegar a entre 25 y 35 y tendrá que esforzarse mucho para lograrlo. Hay muchas otras jugadas que el equipo puede hacer durante el partido.” Los Thunder encontraron soluciones una y otra vez ante la acorazada de Texas, que a su vez no supo redirigir un ataque sin el dominio de Wembanyama y ya no tienen margen de error para llegar a la cita del próximo 3 de junio. De’Aaron Fox, que apenas anotó 9 puntos, es consciente de la situación límite: "No queremos que nuestra temporada termine esta semana".